 Naujausia žinia: Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dronų

Naujausia žinia: Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dronų (Atnaujinta)

2026-05-21 17:30
BNS inf.

Utenos apskrityje ketvirtadienį atšauktas oro pavojus dėl dronų, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).

<span>Naujausia žinia: Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dronų</span>
Naujausia žinia: Utenos apskrityje atšauktas oro pavojus dėl dronų / Asociatyvi P. Peleckio/ BNS nuotr.

Įspėjimas dėl oro pavojaus paskelbtas 16.24 val. ir galiojo kiek mažiau nei pusantro valandos.

Kaip pranešė kariuomenė, NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai grįžta į bazę.

„Į vietą, kurioje objektą nustojo matyti radarai, vyksta Karinių oro pajėgų sraigtasparnis, kuris apžiūrės vietovę“, – skelbia kariuomenė.

Kaip rašė BNS, ketvirtadienį Utenos regione paskelbtas griežčiausias – raudonas – oro pavojaus signalas. Jis reiškia, kad neatpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad įskris į Lietuvos oro erdvę ir gali kelti grėsmę šalies teritorijoje.

Vėliau grėsmės lygis sušvelnintas.

Iš pradžių skelbta, kad Lietuvos teritorijoje radarais fiksuojamas vienas objektas, tačiau netrukus patikslinta, kad pastebėti du objektai, skrendantys šalia.

Šiame straipsnyje:
dronas
įskrido dronas
Utenos rajonas

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Komentarai

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dfvųytf
Šaudoma iš patrankų į uodus. Prisieis prašyti Ukrainiečių pagalbos, NATO pasirodė silpnesnė net už ją, nes neturi kuo gintis nuo skraidyklių.
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