Parlamentas sugriežtino reikalavimus norintiesiems tapti šauliais

Šią savaitę priimtos atitinkamos Šaulių sąjungos ir Karo padėties įstatymų pataisos. Už jas balsavo 92 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš ir nesusilaikė.
„Šie teisės aktų pakeitimai didins Lietuvos šaulių sąjungos integraciją į valstybės nacionalinio saugumo ir gynybos sistemą bei stiprins šaulių pasirengimą dalyvauti ginkluotoje valstybės gynyboje“, – sakė ministras R. Kaunas.
Pagal priimtas pataisas šauliais negalės tapti asmenys, bendradarbiavę, palaikę ryšius su užsienio valstybių žvalgybomis ar asmenimis, turinčiais sąsajų su jomis, taip pat dalyvavę teroristinės grupės veikloje ar per pastaruosius penkerius metus turėję ryšių su žmonėmis, turėjusiais neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už nusikalstamą veiką, padarytą organizuotos grupės.
Šauliais nebus leista tapti, jei to siekiantiesiems per pastaruosius trejus metus bus nustatytos asmens savybės, dėl kurių šis galėtų kelti grėsmę organizacijos tikslų įgyvendinimui.
Jais taip pat negalės tapti piliečiai, turintys psichikos ir elgesio sutrikimų, raginantys pažeisti Lietuvos nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką arba remiantys grupes ar organizacijas, kurios ragina šiuos valstybės interesus pažeisti.
Informaciją apie priklausomumą uždraustoms organizacijoms, bendradarbiavimą su užsienio žvalgybos tarnybomis susijusias veikas turės pateikti Valstybės saugumo departamentas, o dokumentus, patvirtinančius, kad asmuo neturi psichikos ir elgesio sutrikimų, privalės pateikti patys šauliai.
Patikra nebus taikoma jauniesiems šauliams, nes jie neatlieka funkcijų, susijusių su įslaptinta informacija dėl nacionaliniam saugumui svarbių objektų.
Pataisų iniciatoriai tvirtino, kad pakeitimai reikalingi, nes su valstybės, teisėsaugos institucijų veikla, personalu, ginkluote ir kita jautria informacija susipažinę šauliai yra potencialūs priešiškų žvalgybos ir saugumo tarnybų, ypač Rusijos, Baltarusijos, Kinijos, domėjimosi, verbavimo taikiniai.
Nauji reikalavimai, jeigu jiems pritars prezidentas, įsigalios nuo 2027 metų.
Į Lietuvos šaulių sąjungą iki šių metų gruodžio 31-osios priimti šauliai dėl atitikties šiems reikalavimams turės būti patikrinti iki 2029-ųjų liepos 1-osios.
Šiuo metu Lietuvos šaulių sąjungai priklauso daugiau kaip 19 tūkstančių žmonių.
