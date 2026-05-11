 Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

Pasienyje su Baltarusija nefiksuota neteisėtų migrantų

2026-05-11 07:14
BNS inf.

Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienis su Baltarusija
Pasienis su Baltarusija / P. Peleckio/ BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė šešis užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1 002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
pasienis su Baltarusija
neteisėti migrantai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų