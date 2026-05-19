Perrinkimo siekianti Sabatauskaitė sako planuojanti daugiau dėmesio skirti regionams

„Dėsime toliau pastangas būtent dabar važiuoti per įvairias savivaldybes, susitikti su įvairiomis tiek gyventojų grupėmis, tiek savivaldai padėti strateguojant ir planuojant lygių galimybių užtikrinimą skirtingoms gyventojų grupėms“, – pabrėžė lygių galimybių kontrolierė.
Taip ji kalbėjo antradienį vykusiame susitikime su Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nariais.
Kaip vieną iš svarbiausių darbų praėjusios kadencijos metu ji įvardijo Seimo sprendimą uždrausti diskriminaciją šeiminės padėties pagrindu.
Anot jos, taip pat buvo sureguliuota pareiga sąlygas pritaikyti žmonėms su negalia tiek prekių, paslaugų srityje, tiek švietimo srityje, tiek kitose srityse.
„Mūsų darbas kaip tarnybos ir ateinančius penkerius metus koncentruosis į įvairias žmonių grupes ir mes tada stengiamės tą prevencinę veiklą taip ir skirstyti skirtingais metais, (...) susitikti su skirtingomis grupėmis, identifikuoti jų poreikius detaliau ir taip pat atlikti detalesnes apžvalgas“, – pabrėžė B. Sabatauskaitė.
„Valstiečių“ vicepirmininkė Ligita Girskienė susitikime teigė, kad jai susidarė įspūdis, jog B. Sabatauskaitė dirbo tik diskriminacijos šeimyninės padėties atžvilgiu mažinimo klausimu ir teiravosi, ką dar prasmingesnio šiai pavyko nuveikti, kokie tyrimai atlikti.
„Įvairios apžvalgos buvo rengiamos, (...) tyrimų vyko (...) buvo vyresnio amžiaus asmenų situacijos vertinimas tiek darbo rinkoje, tiek po to kitais metais dėl skaitmeninės atskirties“, – teigė B. Sabatauskaitė.
„Valstietis“ Bronis Ropė lygių galimybių kontrolierės klausė, „ar ginant vienų diskriminaciją, pavyzdžiui, dėl lyties, organizuojant (LGBTQI – BNS) paradus, nediskriminuojami kiti“.
Savo ruožtu B. Sabatauskaitė teigė, kad tarnyba paradų neorganizuoja, o ginant lygias asmenų teises, reikia atsižvelgti į tam tikrą proporcingumo principą.
„Kai skundai yra gaunami ir tiriami, tai aišku, kad yra vertinama situacija. Jeigu yra kažkas, skundžiasi dėl kažkokio tai žeminančio elgesio darbo vietoje, tai yra vertinamos visos aplinkybės“, – kalbėjo ji.
B. Sabatauskaitės taip pat buvo teiraujamasi, ką ji mano apie jos „kolegės pasisakymą „opa, opa iš Europos“. Omenyje B. Ropė turėjo Lietuvos žmogaus teisių centro direktorę Jūratę Juškaitę, kuri taip pasisakė kritikuodama iniciatyvą rengti referendumą dėl šeimos sampratos.
„Noriu pasakyti, kad J. Juškaitė nėra mano kolegė. Taip, mes esame susijusios asmeniniais ryšiais, bet vykdydamos savo darbinę veiklą nederiname pozicijų tarpusavyje. (...) Ji dirba nevyriausybinėje organizacijoje ir gali sau leisti pasisakyti plačiau turbūt negu aš“, – aiškino B. Sabatauskaitė.
Kalbėdama apie patariamąjį referendumą dėl šeimos sampratos įtvirtinimo Konstitucijoje, lygių galimybių kontrolierė teigė matanti prielaidų, kad jis galėtų prieštarauti pagrindiniam šalies įstatymui.
„Mano nuomone, yra prielaidų, kad toks nutarimas dėl šio referendumo organizavimo gali turėti požymių prieštaravimo Konstitucijai dėl ankstesnių Konstitucinio Teismo išaiškinimų“, – nurodė ji.
B. Sabatauskaitė kontroliere paskirta 2021-aisiais, iki tol teisininkė vadovavo Lietuvos žmogaus teisių centrui. Ji yra tarptautinės teisės magistrė, šį laipsnį ji įgijo Mykolo Romerio universitete.
Jos tėvas Julius Sabatauskas yra Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys, taip pat pirmininkauja Teisės ir teisėtvarkos komitetui.
Lygių galimybių kontrolierių Seimo pirmininko teikimu penkeriems metams skiria ir atleidžia parlamentas.
