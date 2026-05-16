Pilietiškumo egzamine žinias pasitikrino beveik 10 tūkst. dalyvių

Nuotoliniu būdu svetainėje pilietiskumoegzaminas.lt organizuotame egzamine visi norintieji tikrino žinias apie Lietuvos istoriją, piliečių teises ir pareigas, valstybės gynybą, informacinį atsparumą bei visuomenės pasirengimą krizėms.
„Pilietiškumas šiandien reiškia kur kas daugiau nei domėjimąsi valstybės istorija ar institucijų darbu. Tai ir gebėjimas kritiškai vertinti informaciją, suprasti savo atsakomybę bei prisidėti prie visuomenės atsparumo didinimo“, – pranešime sakė krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
KAM pavaldaus Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis sakė, kad egzaminas buvo „būdas paskatinti žmones domėtis valstybės veikimu, stiprinti bendruomeniškumą“, o iniciatyva prisideda prie visuomenės atsparumo ugdymo.
Pasibaigus egzaminui, per septynias dienas iš skirtingų sričių ekspertų sudaryta komisija įvertins atviro tipo klausimus ir nutars, kurie 12 dalyvių pademonstravo aukščiausią žinių lygį.
Pilietiškumo egzamino apdovanojimai planuojami gegužės 29 d. Vilniuje, su laimėtojais bus susisiekta tiesiogiai jų nurodytais kontaktais.
Toks renginys Lietuvoje organizuotas trečius metus iš eilės.
