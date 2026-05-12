Po Venecijos komisijos išvados LRT administracija ragina peržiūrėti Seime svarstomą projektą

„Venecijos komisijos vertinimas aiškiai rodo, kad šiuo metu Seime svarstomas LRT įstatymo projektas turi būti iš esmės peržiūrėtas, atliktas poveikio vertinimas ir užtikrintas atitikimas demokratiniams bei europiniams standartams. LRT kviečia Seimą tai ir padaryti“, – teigiama antradienį išplatintame LRT pranešime.
BNS skelbė, kad Venecijos komisija vertino pateikimo stadiją Seime praėjusį darbo grupės parengtą projekto variantą, dar prieš jį koreguojant Kultūros komitete.
Komisija pabrėžė, jog įstatymo rengėjai neatliko tinkamo visuomeninio transliuotojo finansavimo modelio vertinimo, kritikavo biudžeto įšaldymą, pasigedo išsamios analizės, kaip tai paveiks LRT veiklą.
Venecijos komisija palankiai įvertino, kad įstatymo kūrėjai sugrąžino sąlygą, jog atleidžiant generalinį visuomeninio transliuotojo direktorių reikėtų dviejų trečdalių LRT tarybos narių balsų.
Tačiau komisija rekomendavo, kad bet kokios peržiūrėtos atleidimo procedūros būtų taikomos tik generaliniams direktoriams, paskirtiems po pakeitimų įsigaliojimo, taip išvengiant ad personam (asmeniui skirtų – BNS) teisės aktų atsiradimo.
Išvadoje taip pat nurodoma, kad trūksta papildomų garantijų, užtikrinant tarybos narių nepriklausomumą, siūloma nustatyti aiškius ir objektyvius LRT generalinio direktoriaus atleidimo iš anksto kriterijus, taikomus tik išimtinėmis aplinkybėmis ir užtikrinant, kad bet koks atleidimo sprendimas būtų tinkamai pagrįstas ir galėtų būti veiksmingai peržiūrimas teisme.
Komisija taip pat pastebėjo, jog pataisų svarstymo procesas „neatitinka gerų teisėkūros standartų“ ir rekomendavo atlikti išsamią pakeitimų analizę, poveikio vertinimą, konsultuotis su LRT ir kitomis suinteresuotomis šalimis.
LRT skelbia besitikinti, jog Venecijos komisijos išvados taps pagrindu peržiūrėti siūlomas pataisas ir grįžti prie profesionalaus, depolitizuoto bei įtraukaus dialogo dėl visuomeninio transliuotojo ateities.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę Kultūros komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus LRT įstatymo projektui, balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui.
Svarstydamas darbo grupės parengtas LRT įstatymo pataisas, Kultūros komitetas jas gerokai pakoregavo.
LRT įstatymo pataisų svarstymas yra sulaukęs dalies žurnalistų ir visuomenės protestų.
