Prasideda pratybos „Dragūno įniršis 2025“

Kaip pranešė kariuomenė, pirmadienį padaliniai persidislokuos į Kazlų Rūdos poligoną, kur vykdys gynybos operacijas naudodami šarvuotus visureigius „JLTV“ ir kitą bataliono techniką.
Taip pat nurodoma, jog karinė technika maršrutu Klaipėda – Kazlų Rūda intensyviai judės pirmadienį bei antradienį, o maršrutu Kazlų Rūda – Klaipėda rugpjūčio 25–26 dienomis.
Pratybų metu imitaciniai šaudmenys, pirotechnikos užtaisai bus naudojami tik poligono teritorijoje. Taip pat intensyviai skraidys dronai.
Lauko taktikos pratybos Marijampolės apskrityje, Kazlų Rūdoje esančiame brigados generolo Kazio Veverskio poligone, tęsis iki rugpjūčio 26-osios.
Naujausi komentarai