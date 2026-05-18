Raminta Popovienė Londone dalyvaus pasauliniame švietimo forume, lankysis lituanistinėse mokyklose

Kaip pranešė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), „Education World Forum“ yra didžiausias pasaulyje kasmetinis švietimo ministrų susitikimas.
Tris dienas truksiančio forumo metu ministrai iš viso pasaulio diskutuos taikos, planetos, tikslų ir kelių temomis. Skelbiama, kad forumo organizatoriai siekia pristatyti darnią viziją švietimui, besiremiančiam tvirtu tarptautiniu dialogu ir partnerystėmis.
ŠMSM nurodo, jog forumo metu ministrai aptars pilietiškumo ir ateities įgūdžių ugdymo svarbą, mokinių gerovės, lygių galimybių švietime stiprinimą.
Bus dalijamasi gerosiomis praktikomis skaitmeninio raštingumo, švietimo technologijų ir pedagogų įgalinimo dirbtinio intelekto amžiuje temomis, taip pat diskutuojama dėl ankstyvojo ugdymo, profesinio mokymo, neformaliojo švietimo stiprinimo.
Vizito Londone metu R. Popovienė taip pat lankysis mokykloje „Lithuanian Academy“ ir lietuviškame darželyje „Obelėlė“.
Nurodoma, jog mokykla „Lithuanian Academy“ siūlo ne tik lituanistinę veiklą, bet ir neformalų švietimą – moko debatų meno, dailės ir robotikos. Taip pat organizuoja tradicinę vaikų stovyklą, kuri kiekvieną vasarą Lietuvoje suburia lietuvius iš viso pasaulio.
Tuo metu darželyje „Obelėlė“ ugdymas vyksta pagal lietuvišką ikimokyklinio ugdymo programą ir anglišką „Early Years Foundation Stage“ programą, jame mokosi vaikai nuo dviejų iki penkių metų.
Lietuvos ambasadoje Jungtinėje Karalystėje vyks susitikimas su vietinės lietuvių bendruomenės lyderiais. Ministrė jame pristatys Lietuvos švietimo aktualijas, atsakys į lietuvių bendruomenei rūpimus klausimus.
