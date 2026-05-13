Šaulių sąjungoje atsiras batalionai, leis lengviau sinchornizuotis su kariuomene

Pasak KAM, organizacijoje atsiras batalionai, tokie pakeitimai, esant reikalui, leistų ginkluotosioms pajėgoms sklandžiai integruotis ir sinchronizuotis bendram veikimui.
„Lietuvos šaulių sąjunga auga, vis daugiau žmonių prisijungia tiek prie ginkluoto, tiek prie neginkluoto pasipriešinimo, o organizacija užima svarbią vietą visuotinėje gynyboje. Stiprinant nacionalinį saugumą, itin svarbu užtikrinti, kad visos sistemos grandys veiktų tiksliai, efektyviai ir būtų tarpusavyje suderintos vykdant bendras užduotis. LŠS padalinių struktūros pokyčiai – labai konkretus žingsnis leisiantis pasiekti didesnį krašto apsaugos sistemos efektyvumą“, – KAM pranešime cituojamas Robertas Kaunas.
Numatyta, kad LŠS padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi, valdymo struktūra ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą.
Lietuvos kariuomenei patvirtinus karo komendantūrų struktūrą, numatyta, kad kai kuriose komendantūrose karo komendantui bus priskiriami batalionai, iš kurių dalį sudarys LŠS komendantiniai ginkluoto pasipriešinimo šauliai.
LŠS siekia sudaryti tokius padalinius, rengti juos būsimoms užduotims, taip užtikrinant, kad karo komendantui būtų perduoti sukomplektuoti ir parengti vienetai – batalionai.
Į batalionus būtų jungiami ne tik LŠS komendantiniai ginkluoto pasipriešinimo vienetai, bet ir kiti padaliniai, kuriems numatytos užduotys ginkluotos gynybos plane.
Vyriausybė taip pritarė galimybei Šaulių sąjungai steigti eskadriles.
KAM teigimų, jų įteisinimas leis ne tik suvienodinti šaulių ir kariuomenės terminologiją, bet ir aiškiai atribos antžeminių padalinių – kuopų – bei oro padalinių veiklos specifiką.
„Taip būtų užtikrinamas kokybiškas žvalgybos, logistikos ir ankstyvojo perspėjimo užduočių vykdymas, maksimaliai išnaudojant civilinės aviacijos profesionalų potencialą ir jų turimą techniką valstybės gynybos bei taikos meto gelbėjimo operacijų reikmėms“, – teigia ministerija.
Šiuo metu Šaulių sąjunga vienija daugiau nei 19 tūkstančių narių.
