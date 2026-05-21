Seimas apsispręs dėl atlyginimų direktyvos

Šiomis pataisomis į Darbo kodeksą perkeliama ES Skaidraus darbo užmokesčio direktyva.
Jas priėmus, darbdaviai „Sodrai“ teiktų išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o „Sodra“ apskaičiuotų jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuotų algų atotrūkį, medianas ir kitus rodiklius.
Fiksavus bent 5 proc. atotrūkį tarp tokį pat ar vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų, darbdaviams nepateikus objektyvių šio skirtumo priežasčių, jie privalėtų atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais.
Darbdaviai privalėtų nuo 2027–ųjų sausio teikti duomenis „Sodrai“ ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį.
Administracinių nusižengimų kodekso pataisa numato, kad už informacijos apie darbuotojų darbo užmokestį nepateikimą darbuotojams, jų atstovams, Valstybinei darbo inspekcijai, „Sodrai“, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, darbdaviui grėstų 460–700 eurų, o už pakartotinį pažeidimą – iki 1,4 tūkst. eurų.
BNS rašė, kad premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog siūlant iki 2027 metų pradžios atidėti prievolę visiems darbdaviams teikti duomenis „Sodrai“ bei viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, darbdaviai turėtų laiko pasiruošti direktyvos taikymui.
Pirminėse Darbo kodekso pataisose buvo siūloma, kad Darbo užmokesčio skaidrumo direktyva įsigaliotų nuo birželio 7 dienos, kitaip gali būti taikomos baudos.
