Seime vyks kūrybinės tradicinių turkų metų dirbtuvės

Jo metu lankytojams bus pristatyti tradiciniai turkų menai, jų istorija ir atlikimo technikos, taip pat vyks kūrybinės dirbtuvės.
Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Turkijos Respublika grupės pirmininkas Vytautas Grubliauskas pabrėžia, kad kultūriniai mainai prisideda prie glaudesnio valstybių bendradarbiavimo ir stiprina tarpusavio supratimą.
„Kai valstybės dalijasi savo tradicijomis, menu, kalba, jos ne tik kuria pasitikėjimu grįstą dialogą, bet ir mažina stereotipus bei įtampas, kurios dažnai kyla iš nežinojimo. Kultūrinis pažinimas padeda formuoti tvaresnius tarptautinius ryšius, kuriuose svarbiausia – ne tik politiniai ar ekonominiai interesai, bet ir žmogiškasis ryšys, kuriantis tikrą tarpusavio supratimą“, – pranešime cituojamas V. Grubliauskas.
Turkijos ambasadorės Lietuvoje Esros Toplu teigimu, pristatant Turkijos kultūrinį paveldą Lietuvoje siekiama nuosekliai atskleisti skirtingas jo puses.
„Praėjusiais metais daug dėmesio skyrę turkų virtuvei, šiais metais, sulaukę didžiulės Turkijos bendradarbiavimo ir koordinavimo agentūros (TİKA) paramos, norėjome supažindinti savo lietuvių draugus su tradicinių turkų menų grožiu, kuriame įsišaknijusi šimtmečiais kaupta išmintis ir patirtis. Tokiomis iniciatyvomis tikimės dar labiau sustiprinti puikius mūsų šalių santykius visose srityse,“ – pažymėjo ambasadorė.
Tradicinių turkų menų savaitės renginiai ketvirtadienį taip pat vyks Vilniaus universiteto bibliotekoje, o penktadienį – Kauno technologijos universiteto Studentų miestelio bibliotekoje.
