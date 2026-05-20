 Seimo Etikos ir procedūrų komisija pateiks išvadą dėl Kuodžio elgesio su žurnaliste

2026-05-20 07:08
Austėja Paulauskaitė (ELTA)

Trečiadienį posėdžiausianti Seimo Etikos ir procedūrų komisija pateiks išvadą dėl konservatoriaus Raimondo Kuodžio elgesio vienos žurnalistės atžvilgiu atitikties Politikų elgesio kodekso normoms. 

Raimondas Kuodis / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

„Dėl jo (R. Kuodžio – ELTA) įrašo socialiniame tinkle ir galimai necenzūrinio žodžio arba žodžių“, – posėdžio išvakarėse Eltai sakė komisijos pirmininkas Viktoras Fiodorovas.

Kaip skelbta, tyrimą nuspręsta pradėti balandžio pradžioje, įvertinus gautą skundą, kuriame į komisiją dėl parlamentaro elgesio nusprendusi kreiptis žurnalistė nurodė, kad sausio pabaigoje asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje R. Kuodis pasidalino jos straipsnio fragmento nuotrauka, pažymėjo vardą bei pavardę bei prirašė „grįžo etatinė;). Čia ji k“.

„Kadangi absoliuti dauguma minėtą kompiliaciją mačiusių žmonių man Seimo nario adresuotą santrumpą „k“ identifikavo kaip įžeidžiantį rusišką keiksmažodį, reiškiantį laisvo elgesio moterį, šiuo sutrumpinimu R. Kuodis pažeidė mano, kaip fizinio asmens, bei mano, kaip dienraščių (…) redakcijų darbuotojos, garbę ir orumą“, – kreipimesi rašė žurnalistė.

R. Kuodžio, pasak skundo autorės, buvo prašyta viešai atsiprašyti už savo įrašą. Tačiau parlamentaras to esą nepadarė. Todėl Seimo Etikos ir procedūrų komisija pradėjo tyrimą, siekdama įvertinti tokį parlamentaro elgesį. 

Žemiau skurdo ribos gyvenančius (tokių beveik 700 tūkst.) vadinti pašalpiniais galima, o žurnalistės etatine k ne? Abu teiginiai yra žeminantys, tik išvados skirtingos.
