Sveikiname: paskelbta Demokratijos žinių konkurso nugalėtoja

Konkurse antrąją vietą užėmė Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos gimnazistas Dominykas Docius, trečiąją – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos moksleivis Aistis Domeika.
Sveikindamas laimėtojus parlamento pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog pilietinis raštingumas ir kritinis mąstymas ypač svarbūs, nes demokratija reikalauja nuolatinio dalyvavimo bei gynimo.
„Demokratijos žinių konkursas – tai ne tik galimybė pasitikrinti žinias, bet ir kvietimas sąmoningiau įsitraukti į valstybės gyvenimą. Kuo geriau suprantame, kaip veikia demokratija, tuo aktyviau ir atsakingiau galime prisidėti prie Lietuvos kūrimo“, – sakė jis.
Konkurso nugalėtojui įteiktas nešiojamasis kompiuteris, antrosios vietos nugalėtojui – mobilusis telefonas, trečiosios – planšetinis kompiuteris.
Nugalėtojų trejetas taip pat apdovanotas kelionėmis į Europos Tarybos būstinę Strasbūre.
Konkurso finale dalyvavo 75 vyresnių klasių mokiniai iš 60 mokyklų ir 45 miestų ir miestelių.
Jų laukė 32 testo klausimai ir Seimo darbo simuliacija, kurioje jaunuoliai turėjo praktiškai panaudoti turimas žinias patys įsitraukdami į teisėkūros procesą.
Šiemet simuliacijoje mokiniai svarstė Internetinės pilnametystės įstatymo projektą, kuriuo siekta reglamentuoti saugaus savarankiško naudojimosi informacinės visuomenės paslaugomis ribas.
Demokratijos žinių konkursą nuo 2022 metų organizuoja Seimo kanceliarija, teigiama, jog šia iniciatyva siekiama skatinti jaunimo ir suaugusiųjų domėjimąsi Lietuvos bei pasaulio politiniu gyvenimu, gilinti žinias apie parlamento veiklą, demokratijos pagrindus, žmogaus teises.
