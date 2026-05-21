Taminskas su ministerijai pavaldžių įmonių vadovais aptars šių reakciją į oro pavojų

Susitikimo išvakarėse ministras savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje tikino, jog norima įvertinti veiksmų koordinavimą bei identifikuoti sritis, kuriose būtina stiprinti pasirengimą, komunikaciją ir reagavimo procedūras.
Jame dalyvaus Lietuvos pašto, Klaipėdos jūrų uosto, Lietuvos oro uostų, „Oro navigacijos“, „Kelių priežiūros“, „Lietuvos geležinkelių“, Telecentro, „Viamatikos“, „Detono“ ir kitų ministerijos įmonių vadovai.
Kaip rašė BNS, dėl galimo drono grėsmės Rytų Lietuvoje trečiadienio rytą maždaug dvi valandas buvo įvestas oro pavojus.
Todėl virš Vilniaus oro uosto maždaug valandai buvo uždaryta oro erdvė, sustabdytos ir dalies traukinių eismo operacijos.
Sostinės oro uostas sulaukė kritikos dėl prasto keleivių informavimo, priedangų nebuvimo.
