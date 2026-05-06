Teisėsauga pradėjo tyrimą dėl žurnalistu apsimetinėjusio ir duomenis rinkusio Gulbino

Ikiteisminį tyrimą žurnalistu apsimetinėjančio D. Gulbino atžvilgiu vykdo ir policija.
Kovo mėnesį Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ŽEIT) konstatavo, kad „Spaudos klubas“ realiai nevykdė žurnalistinės veiklos, neteisėtai rinko duomenis ir negalėjo būti registruotas kaip žiniasklaidos priemonė bei naudotis išskirtine teise į neatlygintinus valstybės registrų duomenis.
Registrų centras duomenų D. Gulbinui nebeteikia nuo vasario mėnesio.
Anot portalo, po šio ŽEIT sprendimo įstaiga pradėjo savo puslapyje skelbti tikrovės neatitinkantį turinį apie Žurnalistų etikos inspektorių Dainių Radzevičių, „15min“ žurnalistus ir kitus asmenis. Šių publikacijų autoriumi nurodomas Ispanijoje gyvenantis D. Gulbinas.
„15min“ skelbia, kad „Spaudos klubas“ taip pat yra apskundęs ŽEIT ir Registrų centro sprendimus Panevėžio regionų administraciniam teismui. Kartu su skundu buvo pateiktas ir prašymas dėl šių įstaigų sprendimų sustabdymo. Tačiau teismas šį prašymą atmetė. Byla toliau bus nagrinėjama teisme, institucijos turi pateikti teismui atsiliepimus per gegužės mėnesį.
Portalo duomenimis, nuo 2024 metų rugpjūčio iki šių metų vasario „Spaudos klubas“ turėjo nemokamą prieigą prie Registrų centro sistemos ir ten ieškojo bei gavo informaciją apie daugiau nei 100 įmonių bei beveik 70 fizinių asmenų.
Skelbiama, kad D. Gulbinas ieškojo informacijos apie verslininkus ir jų šeimas, elektroninių mokėjimų įmones, kriptovaliutų verslus.
Taip pat buvo renkami duomenys apie žinomą muzikos atlikėją, „15min“ akcininką Justiną Jarutį ir visuomenės veikėją Danielių Lupšicą. Taip pat – tiriamosios žurnalistikos centrą „Siena“, Žurnalistų profesionalų asociaciją, Interneto žiniasklaidos asociaciją ir kitus subjektus.
Žurnalistu apsimetęs D. Gulbinas registruose rinko informaciją ir apie „15min“ žurnalistus – Jūratę Damulytę, Karolį Juršį, vyriausiąjį redaktorių Vaidotą Beniušį bei akcininką ir vadovą Tomą Balžeką, jo sutuoktinę.
Registrų centras portalui nurodė, kad šiuo metu diskutuojama su Kultūros ministerija dėl aiškesnių kriterijų, leidžiančių tiksliau identifikuoti viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus – ypač tuos, kurie neturi žurnalistinės patirties.
T. Balžekas yra „15min grupės“ vadovas ir vienas iš savininkų, jis taip pat yra naujienų agentūrą BNS valdančios bendrovės direktorius.
