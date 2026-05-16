Telšiuose prie mokyklų, stočių ir ligoninės – stoginės, talpinančios 150 dviračių

Europos Sąjungos ir savivaldybės lėšomis finansuojamą projektą, kuriuo siekiama padidinti dviračių naudojimą kelionėms, planuojama įgyvendinti iki 2029 metų vasaros.
Be to, Telšiuose norima pagerinti infrastruktūrą, sudaryti patogesnes sąlygas gyventojams, ypač moksleiviams, naudotis dviračiais bei paskatinti miestiečių judėjimo įpročius.
Kaip BNS sakė savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja Edita Kuliešienė, dviračių stoginės bus įrengtos prie visų mieste esančių mokyklų, svarbiausių susisiekimo arterijų – dviejų stočių ir ligoninės.
„Visoms mokykloms ir atsižvelgiant dar, kad geležinkelio ir autobusų stotys, ir ligoninė yra svarbūs objektai. Visa kita dar žiūrėsim į ateitį, prie kitų objektų, kur jau bus tas poreikis. Dabar jis didžiausias prie tokių objektų“, – teigė ji.
Dviračių statymo vietas ketinama įrengti prie „Ateities“, „Atžalyno“, „Germanto“ progimnazijų bei Žemaitės, „Džiugo“, Vincento Borisevičiaus gimnazijų, taip pat Geležinkelio ir autobusų stočių bei Regioninės Telšių ligoninės teritorijose.
Pasak E. Kuliešienės, taip būtų sudarytos galimybės gyventojams saugiai laikyti dviračius prie jiems svarbiausių miesto įstaigų.
Po viena tokia stogine tilptų 12-15 dviračių.
Jų įrengimui iš ES fondų numatyta beveik 85 tūkst. eurų, o savivaldybė skirs 42,4 tūkst. eurų.
Naujausi komentarai