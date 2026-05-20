Tėvus kvietė pasiimti vaikus: oro pavojus atskleidė spragas mokyklose

„Ačiū toms mokykloms ir darželiams, kuriuose šiandien suveikė aiškūs veiksmai ir susitarta tvarka – reagavimas į oro pavojaus signalus buvo ramus, koordinuotas ir atsakingas. Tai rodo, kad pasirengimas veikia tada, kai juo vadovaujamasi. Vis dėlto šiandien matėme ir situacijų, kurios neturi kartotis“, –trečiadienį „Facebook“ asmeninėje paskyroje rašė ministrė.
Anot jos, ministerija primena, jog ugdymo įstaigos, gavusios oficialų oro pavojaus signalą, mokinius nedelsiant turi vesti į priedangas ar kitas saugias vietas pagal įstaigos planą, nekviesti tėvų pasiimti vaikų, taip pat veiksmus būtinai organizuoti griežtai pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planą, o ne improvizuoti.
„Nedelsiant informuoti tėvus, kad vaikai yra saugūs ir jais pasirūpinta, aiškiai paprašyti nesiimti savarankiškų veiksmų. Sprendimai turi būti priimami įstaigos viduje, koordinuotai, užtikrinant visų vaikų saugumą“, – pabrėžė ministrė.
Savo ruožtu ministerija tėvams akcentuoja, kad, gavus pavojaus signalą, nevykti į mokyklas ar darželius pasiimti vaikų, pasitikėti, kad įstaigos veikia pagal nustatytas procedūras ir pirmiausia rūpinasi vaikų saugumu.
„Šiandien fiksuoti atvejai – kai buvo kviečiami tėvai ar jie patys vyko pasiimti vaikų – kelia papildomą pavojų. Judėjimas, chaosas, nekoordinuoti sprendimai tokiose situacijose tik didina riziką. Tai nėra formalumas – tai tiesiogiai susiję su vaikų ir bendruomenės saugumu“, – rašė R. Popovienė.
Ministrė pabrėžė, kad šiuo metu ugdymo įstaigos turi peržiūrėti ir atnaujinti ekstremaliųjų situacijų planus, užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas tiksliai žinotų savo veiksmus, nuolat organizuoti civilinės saugos mokymus ir pratybas bei stiprinti komunikaciją su bendruomene, kad krizės metu nekiltų neaiškumų.
„Dar praėjusią savaitę vykusiame švietimo padalinių ir mokyklų vadovų pasitarime viceministras Jonas Petkevičius ragino ugdymo įstaigas organizuoti visų rūšių krizių valdymo, taip pat – ir ekstremalių situacijų – pratybas, stiprinti darbuotojų pasirengimą, atnaujinti krizių valdymo algoritmus ir su jais pakartotinai supažindinti visą mokyklos bendruomenę“, – teigė ministrė.
Anot jos, ministerija šią savaitę su Nacionaline švietimo agentūra organizuoja posėdį, kuriame ugdymo įstaigų ir savivaldybių vadovams bus dar kartą pateikta informacija apie veiksmus krizinių situacijų ir gyventojų perspėjimo signalų metu.
Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO), sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų, jis buvo atšauktas 10.51 val.
Vėliau oro pavojus buvo atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Policija teigė, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas.
NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad į Lietuvą trečiadienį įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val. Tačiau vėliau, apie 11.09 val., objektas dingo iš radarų ties Merkine.
