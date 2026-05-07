Vaiko teisių apsaugos kontroliere siūloma Jakavonienė: matau atsakomybę už realų jų gyvenimą

„Šias pareigas matau pirmiausia kaip atsakomybę už realų vaikų gyvenimą, o ne tik už formalius teisinius sprendimus“, – prisistatydama Seime kalbėjo ji.
Šiuo metu Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorės pavaduotojos pareigas einanti kandidatė, kalbėdama apie savo veiklos prioritetus, išskyrė individualių kreipimųsi ir skundų nagrinėjimo kokybę, jų sisteminę analizę.
„Vaikui reikalingas realus bendras veiksmas visų institucijų. Ir su tuo susijęs ir pagalbos poreikis, ir prieinamumas vaikui. Nepakanka, kad paslaugos egzistuoja, jos yra kataloguose, jos yra įtvirtintos teisės aktuose. Paslauga vaikui turi būti prieinama laiku, kokybiška“, – tikino ji.
A. Jakavonienė taip pat žadėjo dėmesį skirti paauglių gerovei, atliepiant individualizuotas paslaugas vaikams dėl jų elgesio, psichikos, emocijų sutrikimų, taip pat priklausomybių, socialinių tinklų poveikio.
Pretendentė tikino matanti poreikį kalbėti apie vaiko saugios aplinkos standartus, kurie turėtų būti įtvirtinti nacionaliniu lygmeniu.
A. Jakavonienė Vaiko teisių apsaugos srityje dirba nuo 2008-ųjų metų. Iki 2019 metų ji vadovavo Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai.
Nuo 2010-ųjų vaiko teisių apsaugos kontrolierės pareigas eina Edita Žiobienė.
Anot A. Jakavonienės, dabartinė kontrolierė labai reikšmingai prisidėjo prie vaiko teisių apsaugos sistemos stiprinimo.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierių Seimo pirmininko teikimu penkeriems metams skiria ir atleidžia parlamentas.
„Esu įsitikinusi, kad stipri ombudsmeno institucija yra naudinga ne tik vaikams, ne tik šeimoms, bet ir valstybei. Vaiko teisių apsauga – tai yra valstybės ir politikos brandos, atsakomybės ir pagarbos žmogui pagrindas“, – sakė A. Jakavonienė.
Naujausi komentarai