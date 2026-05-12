Vaikšnoras: lengvai ir drąsiai galėtume priimti daugiau nei 1 tūkst. papildomų JAV karių

„Jungtinės Amerikos Valstijos mums yra labai svarbios ir jų buvimas čia regione yra mums labai svarbus. Kokie bus sprendimai, mes nežinome, bet įvertinus Lietuvos infrastruktūrą, mes galėtume apgyvendinti ir suteikti treniravimosi sąlygas iki brigados kovinės grupės dydžio padaliniui, įvertinus, kad mes jau turime keletą amerikiečių padalinių“, – antradienį žurnalistams sakė R. Vaikšnoras.
„Jei tai būtų greiti sprendimai, nenoriu spekuliuoti dėl skaičių, bet viskas priklauso nuo sprendimų. Būtų koks 1 tūkst. plius (karių – BNS), kur galėtume labai lengvai ir drąsiai priimti“, – pridūrė jis.
Taip jis sakė JAV prezidentui Donaldui Trumpui kalbant apie ketinimus iš Vokietijos išvesti 5 tūkst. JAV karių.
„Manau, kad Pentagonas apie karių skaičių pateiks informaciją artimiausiomis dienomis, aš neturiu žinių, kurias galėčiau paskelbti čia ir dabar, kaip ar kur tie kariai galėtų būti perkeliami“, – spaudos konferencijoje sakė NATO pajėgų Europoje vyriausiasis sąjungininkų pajėgų vadas generolas Alexus Grynkewichius (Aleksusas Grinkevičas).
„Galiu užtikrinti, kad Jungtinės Valstijos yra visiškai įsipareigojusios Lietuvos, Baltijos šalių ir visų rytiniame flange esančių šalių gynybai“, – teigė jis.
Žiniasklaida skelbė svarstymus, kad šie kariai galėtų būti perkelti į NATO rytinio sparno šalis, pavyzdžiui, Lenkiją ar Rumuniją.
Lietuva anksčiau taip pat teigė esanti pasirengusi priimti daugiau JAV karių, nei šalyje yra dabar.
Šalyje šiuo metu dislokuota per 1 tūkst. JAV karių. Amerikiečių kariai su pertraukomis Lietuvoje rotuojami nuo 2014-ųjų pavasario, o nuo 2019-ųjų šalyje dislokuojami sunkieji batalionai. Nuo 2022-ųjų Lietuvoje dislokuotas JAV batalionas sustiprintas artilerijos vienetu.
Praėjusių metų gruodžio mėnesio duomenimis, Europoje iš viso buvo dislokuota apie 68 tūkst. JAV karių.
