Vertins naujai išleistus matematikos vadovėlius

„Vadovėlių leidyba yra decentralizuota. Už vadovėlių kokybę atsako jų leidėjai, kurie pasitelkia kompetentingus autorius vadovėliams bei kitoms mokymo priemonėms rengti. Be to, vadovėlio kokybę ir atitiktį numatytiems reikalavimams vertina ne mažiau kaip trys vertintojai, kurie yra dalyko specialistai arba mokytojai praktikai. Tai taip pat yra leidėjo atsakomybė“, – pranešime cituojamas NŠA vadovas Simonas Šabanovas.
„Tik pateikus vadovėlio turinio kokybę patvirtinančią deklaraciją ir vertinimą, NŠA paskelbia informaciją apie vadovėlį Vadovėlių duomenų bazėje“, – aiškina jis.
NŠA nurodo, kad vertinimo metu bus peržiūrimi per pastaruosius trejus metus išleisti Švietimo portalo „emokykla.lt“ vadovėlių duomenų bazėje esantys pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopų vadovėliai, skirti matematikos mokymui.
Pabrėžiama, kad vadovėlių vertinimui nustatyti aiškūs kriterijai – turinio tikslumas, atitiktis bendrosioms programoms, didaktinė struktūra atsižvelgiant į mokinių amžiaus tarpsnį ir skirtingų gebėjimų ypatumus, užduočių įvairovė, žmogaus teisių, nediskriminavimo, duomenų apsaugos ir neutralumo principų taikymas.
Nepriklausomi ekspertai, atrinkti viešųjų pirkimų būdu, vadovėlius vertins iki rudens. Kiekvienam vadovėliui bus rengiama išsami vertinimo ataskaita, kurioje aiškiai identifikuojami netikslumai ir pateikiami argumentuoti siūlymai, ką derėtų keisti. Šias ataskaitas gaus NŠA ir vadovėlių leidėjai.
Pagal galiojančius teisės aktus, atsakomybė už vadovėlių leidimą tenka leidykloms. Šios suformuoja autorių ir ekspertų komandas, kurios leidžia ir prisiima pirminę atsakomybę už turinio kokybę.
BNS skelbė, kad gegužės pradžioje visuomenės pasipiktinimo sulaukė leidyklos „Briedis“ išleistose septintokų geografijos pratybose esanti užduotis.
Užduotyje prie pavaizduotų trijų skirtingų moterų portretų prašoma priskirti apibūdinimus. Apie moteris užduotyje rašoma šitaip: „garsiame kurorte dirba padavėja ir prostitute“, „ją tėvai ištekino, kai jai buvo 13 metų“, „29 metų moteris bijo AIDS“, „moteris užima labai žemą padėtį visuomenėje“, „viena iš moterų norėtų sulaukti daugiau pagalbos iš vyriausybės, pašalpų“.
Po to, kai atvejis iškilo į viešumą, leidykla pranešė ketinanti pakoreguoti minėtą pratybų užduotį.
Leidyklos privalo užtikrinti, kad vadovėliai atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus, įskaitant lygybės, stereotipų nepalaikymo, nediskriminavimo bei kitus principus.
