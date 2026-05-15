Vilniuje viešintis Aleksandras Stubbas tvirtina, kad JAV nepaliks NATO

Anot jo, likti Aljanse yra pačių JAV interesas.
„JAV nesiruošia palikti Aljanso. Jungtinės Valstijos ir toliau dirbs NATO. Kodėl? Nes tai atitinka jų pačių esminius interesus. Taigi, baikime dėl to tuščiažodžiauti“, – Suomijos ir Lietuvos verslo forume penktadienį teigė A. Stubbas.
Suomijos prezidentas pabrėžė, kad JAV karinės bazės Europoje yra būtinos jos karinės galios projekcijai Artimuosiuose Rytuose ir kituose regionuose.
„Amerikai reikia Europos. Pateiksiu tik du pavyzdžius. JAV bazės Europoje, nesvarbu, ar tai būtų Ramšteinas, ar kitur, yra sine qua non (būtina sąlyga – BNS), kad Jungtinės Valstijos galėtų projektuoti savo karinę galią visame pasaulyje, ypač Artimuosiuose Rytuose, Azijoje ar Afrikoje. Jos neturėtų jokių galimybių daryti tai, ką dabar daro Artimuosiuose Rytuose, jei ne bazės Europoje“, – pabrėžė A. Stubbas.
Jis taip pat akcentavo, kad pagrindinė JAV grėsmė yra Rusijos branduolinių ginklų arsenalas.
„O tų branduolinių ginklų masė yra sutelkta Kolos pusiasalyje ir Murmanske, 100 kilometrų nuo Suomijos sienos. Jungtinės Valstijos yra dalis Aljanso, kuris per Suomiją, Švediją ir Norvegiją užtikrina artimą priėjimą prie šių branduolinių ginklų. Tie branduoliniai ginklai, strateginiai ar kiti, nėra nukreipti į Vilnių, jie nėra nukreipti į Helsinkį, Stokholmą ar Oslą. Jie nukreipti į Niujorką, Vašingtoną, Majamį ir Los Andželą“ ,– kalbėjo A. Stubbas.
Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad šiuo kritiniu laikotarpiu būtina išlaikyti solidarumą NATO.
„NATO solidarumas tikriausiai yra pagrindinis tikslas, kurį turime pasiekti. Man asmeniškai labai svarbu, kad išliktume vieningi, nepaisant visų problemų, visų skirtingų nuomonių, visų retorinių pasisakymų, kurie buvo naudojami praeityje ir sukėlė tam tikrą įtampą NATO viduje. Manau, kad turime sėsti prie stalo ir pasakyti: „Dabar NATO yra kritinis momentas. Turime išlikti, turime išsaugoti šią organizaciją“, – Suomijos ir Lietuvos verslo forume penktadienį teigė G. Nausėda.
Šalies vadovas teigė, kad Lietuva stengiasi būti kuo patikimesne partnere tiek amerikiečiams, tiek vokiečiams.
„Ir būtent dėl to vis dar palaikome labai konstruktyvų dialogą su savo Amerikos draugais. Nes suprantame, kad tam, jog mus laikytų patikimu partneriu, turime patys taip elgtis. Nesvarbu, ar kalbame apie konfliktą Artimuosiuose Rytuose, ar kitose pasaulio vietose – mums labai svarbu siųsti signalą, kad esame patikimas partneris“, – kalbėjo G. Nausėda.
Leidinys „The Wall Street Journal“ ketvirtadienį skelbė, kad JAV sustabdė daugiau nei 4 tūkst. karių dislokavimą Lenkijoje pagal planinę rotaciją. Teigiama, kad dalis įrangos ir personalo jau buvo pakeliui į Europą.
Šis pranešimas pasirodė po to, kai prieš kurį laiką Pentagonas paskelbė apie planus iš Vokietijos išvesti 5 tūkst. JAV karių.
(be temos)