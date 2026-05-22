VRM: kol bus pašalinti LT72 programėlės trūkumai, įspėjimai siunčiami trumpaisiais pranešimais

„Turime labai apgailestauti ir atsiprašyti visų Lietuvos gyventojų, kad patyrėme tokius didelius iššūkius, ir iš esmės suprantame žmonių nepasitenkinimą“, – penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje pranešė jis.
„Šiuo metu, kol bus pašalinti visi programėlės architektūros trūkumai, kitos galimos problemos, perspėjimo žinučių PAGD į mobiliąją aplikaciją nutikus pavojui nesiųs, kad nebūtų bereikalingos panikos. Turime patikimą kitą jau patikrintą visuomenės informavimo kanalą, tai trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus“, – nurodė VRM atstovas.
Jo teigimu, skelbiant oro pavojų šiuos trumpuosius pranešimus visi gyventojai gavo sklandžiai.
Kaip pažymėjo M. Bajarūnas, po pastarosiomis dienomis į Lietuvą įskridus orlaiviams fiksuotų programėlės LT72 sutrikimų surengtas tarpinstitucinis pasitarimas, kuriame situacija aptarta su skirtingomis valstybės institucijomis.
„Pasitarimo metu konstatuota, kad buvo per maži numatyti virtualių išteklių resursai. Kai tuo metu daugelis vartotojų gavo perspėjimo žinutes ir bandė jungtis prie aplikacijos, patyrė sutrikimų, aplikacija vieniems strigo, kiti negavo perspėjimo arba jį gavę negalėjo išskleisti turinio. Lygiai taip pat strigo interaktyvaus žemėlapio atsidarymas“, – sakė VRM atstovas.
„Šiuo metu problema, susijusi su serverio paslaugomis, yra išspręsta, paslaugos teikėjas (...) savo resursus padidino, taigi dėl didesnio vartotojų skaičiaus vienu metu mes problemos dabar neturėtume“, – pažymėjo jis.
Savo ruožtu vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, kalbėdamas apie susitikimą su atsakingų institucijų vadovais, teigė, kad visuomenės informavimo procesą visada galima tobulinti.
„Visada yra ką reikia tobulinti iš vienos pusės, taip, mes kalbėjome apie komunikacijos problemas, tai tikrai aptarėme tas galimybes, kalbėjome apie glaudesnį bendradarbiavimą su būtent pasienio regiono savivaldybėmis ir matėme vakar rezultatus tikrai, kad PAGD tikrai suteikė reikalingą informaciją ir dauguma savivaldybių reagavo tinkamai“, – žurnalistams penktadienį sakė jis.
Ministras taip pat nurodė, jog jo iniciatyva kitą savaitę darbą turėtų pradėti darbo grupė, kad panašios situacijos su programėle nepasikartotų.
„Po šios dienos pasitarimo turi atsirasti priemonių planas, kad taip neatsitiktų daugiau. Turime sprendimų, matome tam tikrų vietų, kurias galima patobulinti, tikiu, kad to nebebus“, – nurodė V. Kondratovičius.
Pasak M. Bajarūno, yra ir tam tikrų programėlės architektūros problemų, kurias taisys jos kūrėjas.
„Programėlės rangovas (...) įsipareigojo kuo greičiau išspręsti šitas problemas ir pašalinti trūkumus, kad programėlės turinys, susijęs su interaktyviu žemėlapiu, galėtų sklandžiai veikti, ir žmonės galėtų atsidaryti reikiamą informaciją, ir pavojaus atveju matyti artimiausią priedangą ir panašiai“, – sakė jis.
Kaip rašė BNS, Utenos apskrityje ketvirtadienį kiek daugiau nei valandai buvo paskelbtas oro pavojus, tai padaryta kariuomenės radarams fiksavus du įtariamus dronus. Tuo metu LT72 programėlė įspėjimus siuntė ir kitų apskričių gyventojams, nors informaciniame tekste ir buvo minima Utenos apskritis.
Dėl galimos drono grėsmės Rytų Lietuvoje trečiadienio rytą taip pat buvo skelbtas gyventojų perspėjimas. Tuo metu LT72 programėlės veikla irgi buvo sutrikusi.
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