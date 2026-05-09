Vyriausybė – už privalomus reikalavimus socialinių tinklų paslaugų teikėjams

Įstatymo pataisų rengėjai teigia, kad šiuo metu Lietuvoje galiojantis teisinis reguliavimas neužtikrina veiksmingų ir operatyvių priemonių kovoti su socialiniuose tinkluose skleidžiamu neteisėtu informaciniu turiniu.
„Teisiškai nereglamentuotas bendradarbiavimas neužtikrina veiksmingų ir operatyvių priemonių kovoti su dezinformacija, karo propaganda, jo kurstymu ar raginimu jėga pažeisti Lietuvos suverenitetą, nors interneto platformos turi itin didelę galią ir galimybes daryti įtaką visuomenės informavimui“, – teigiama įstatymo projekto aiškinamajame rašte.
Nurodoma, kad siūlomi Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimai sustiprintų Lietuvos informacinės erdvės apsaugą bei užtikrintų skirtingų visuomenės grupių apsaugą nuo melagingos ir kitos žalingos informacijos sklaidos socialiniuose tinkluose.
„Tai ypač aktualu atsižvelgiant į šiuolaikinės skaitmeninės visuomenės realijas, kai informacijos sklaidos greitis ir mastas gali sukelti reikšmingas pasekmes tiek visuomenės grupėms, tiek atskiriems fiziniams asmenims“, – akcentuoja Kultūros ministerija.
Tiesa, skaičiuojama, jog šių pokyčių įgyvendinimui iš valstybės biudžeto reikėtų skirti apie 215 tūkst. eurų. Šiuo metu lėšos valstybės biudžete nenumatytos.
Galiausiai, skelbiama, jog šiuos pokyčius paskatino Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos, Lietuvos radijo ir televizijos komisijos iniciatyva bei įsigaliojęs Europos Sąjungos (ES) Skaitmeninių paslaugų aktas.
