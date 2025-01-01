Žiema dar neatėjo, o darbuotojai jau ant kojų

Keturiolika metų gatves prižiūrinti panevėžietė stropiai seka orų prognozes. Ji sako, kad reikės keisti įrankius, aprangą ir net į darbą eiti ne šeštą valandą, o anksčiau.
„Viskas jau paruošta: kastuvai, pirštinės, apranga, striukės“, – sakė Panevėžio specialaus autotransporto darbuotoja Liuda.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Ji sako, kad žiemos nelaukia.
„Yra žmonių, kurie mėgsta sniegą, nes jie tuomet pramogauja“, – komentavo panevėžietė.
Lapkritis laikomas žiemos sezono pradžia. Nesvarbu, ar lyja, ar sninga, įvedamas budėjimo režimas.
„Naktimis jau dirba atsakingi darbuotojai, stebime orų prognozę“, – teigė Liuda.
Įmonė turi dvi orų stebėjimo stoteles, kurios prognozuoja 24 valandų orus. Tarnyba dirba kiauras paras, o duomenys atnaujinami kas dvi valandas.
„Nakties metu visada budi du žmonės“, – kalbėjo miesto tvarkymo skyriaus vadovas Sigitas Vainauskas.
Šiais metais sandėlyje yra maždaug 1,4 tūkst. tonų druskos. Jei žiemą nebus šalčio, šio kiekio užteks dviem mėnesiams.
„Mes patys nežinojome, kad pasaulyje yra tiek druskos tiekėjų, tad kainos vis krenta“, – pasakojo S. Vainauskas.
Kokia bus žiema ir kiek druskos reikės – nežino ir sinoptikai. Esą pernai sniego buvo jau per Vėlines.
„Naktimis jau iki dviejų–trijų laipsnių šalčio, o nuo kitos savaitės pradžios prognozuojama iki šešių laipsnių“, – tikino vyresnioji sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
Anot sinoptikės, savaitgalis bus drėgnas, tad vietomis gali susiformuoti ledas.
Naujausi komentarai