Laukia drėgni ir permainingi orai: sinoptikai žada lietų ir perkūniją

Šiandien – ramiau, tačiau pajūris šiluma nesilepins
Trečiadienį šalyje numatomi palyginti ramūs orai. Nors kai kur sulauksime trumpo lietaus, vėjas išliks nestiprus, pūs šiaurinių krypčių 4–9 m/s greičiu. Didžiojoje Lietuvos dalyje termometrų stulpeliai kils iki malonios 18–23 laipsnių šilumos. Visgi vakariniame šalies pakraštyje bus gerokai vėsiau – čia temperatūra svyruos tarp 14–17 laipsnių.
Ketvirtadienį – perkūnijos ir smarkus lietus
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį orai ims bjurti. Daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje numatomi trumpi lietūs, o vietomis jie gali būti ir smarkūs. Ketvirtadienio dieną trumpai palis jau daug kur, o situaciją kaitins vietomis dundanti perkūnija.
Naktį vėjas bus vos juntamas, o temperatūra nukris iki 7–12 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną pakils vakarų bei šiaurės vakarų vėjas (6–11 m/s). Temperatūra išliks panaši kaip ir trečiadienį: didžiojoje šalies dalyje 18–23 laipsniai, o pajūryje – 14–17 laipsnių šilumos.
Penktadienį sulauksime atvėsimo
Paskutinė darbo diena atneš dar daugiau drėgmės ir vėsos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, o dieną vėl gali pasigirsti perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas stiprės – dieną jo gūsiai sieks 8–13 m/s.
Šiluma po truputį trauksis: naktį termometrai rodys 6–11 laipsnių, o dieną sušils iki 15–20 laipsnių. Pajūrio gyventojams ir svečiams teks rengtis šilčiau – čia tebus 11–14 laipsnių šilumos.
Kyla vandens lygis: vandens telkiniai dar nespėjo įšilti
Meteorologai atkreipia dėmesį ir į hidrologinę situaciją. Šalyje stebimas vandens lygio kilimas iki 18 cm per parą, o vakarinėje Lietuvos dalyje vietomis vanduo šoktelėjo net iki 30 cm. Prognozuojama, kad vandens lygio svyravimai tęsis, o šiaurinėje ir rytinėje šalies dalyse vanduo ir toliau kils.
Nors pavasaris į pabaigą, vandens telkiniai maudynėms dar nevilioja. Šilčiausias vanduo šiuo metu fiksuojamas upėse (8–16 laipsnių) ir ežeruose (11–15 laipsnių). Kuršių mariose vandens temperatūra siekia 13–14 laipsnių, o Baltijos jūroje vanduo įšilęs vos iki 8–9 laipsnių šilumos.
