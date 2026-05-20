 Laukia drėgni ir permainingi orai: sinoptikai žada lietų ir perkūniją

2026-05-20 06:37
Brigita Juodelytė

Gegužės vidurys Lietuvoje žada permainingus ir drėgnus orus. Meteorologų duomenimis, artimiausiomis dienomis skėtis taps nuolatiniu palydovu daugelyje šalies rajonų, o vasarišką šilumą vietomis keis vėsesni vėjo gūsiai. Kartu su krituliais fiksuojami ir hidrologiniai pokyčiai – šalies upėse pastebimai kyla vanduo.

Laukia drėgni ir permainingi orai: sinoptikai žada lietų ir perkūniją / R. Riabovo/ BNS nuotr.

Šiandien – ramiau, tačiau pajūris šiluma nesilepins 

Trečiadienį šalyje numatomi palyginti ramūs orai. Nors kai kur sulauksime trumpo lietaus, vėjas išliks nestiprus, pūs šiaurinių krypčių 4–9 m/s greičiu. Didžiojoje Lietuvos dalyje termometrų stulpeliai kils iki malonios 18–23 laipsnių šilumos. Visgi vakariniame šalies pakraštyje bus gerokai vėsiau – čia temperatūra svyruos tarp 14–17 laipsnių.

Ketvirtadienį – perkūnijos ir smarkus lietus 

Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį orai ims bjurti. Daugiausia šiaurės rytinėje šalies pusėje numatomi trumpi lietūs, o vietomis jie gali būti ir smarkūs. Ketvirtadienio dieną trumpai palis jau daug kur, o situaciją kaitins vietomis dundanti perkūnija.

Naktį vėjas bus vos juntamas, o temperatūra nukris iki 7–12 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną pakils vakarų bei šiaurės vakarų vėjas (6–11 m/s). Temperatūra išliks panaši kaip ir trečiadienį: didžiojoje šalies dalyje 18–23 laipsniai, o pajūryje – 14–17 laipsnių šilumos.

Penktadienį sulauksime atvėsimo 

Paskutinė darbo diena atneš dar daugiau drėgmės ir vėsos. Penktadienį daug kur numatomas trumpas lietus, o dieną vėl gali pasigirsti perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas stiprės – dieną jo gūsiai sieks 8–13 m/s.

Šiluma po truputį trauksis: naktį termometrai rodys 6–11 laipsnių, o dieną sušils iki 15–20 laipsnių. Pajūrio gyventojams ir svečiams teks rengtis šilčiau – čia tebus 11–14 laipsnių šilumos.

Kyla vandens lygis: vandens telkiniai dar nespėjo įšilti 

Meteorologai atkreipia dėmesį ir į hidrologinę situaciją. Šalyje stebimas vandens lygio kilimas iki 18 cm per parą, o vakarinėje Lietuvos dalyje vietomis vanduo šoktelėjo net iki 30 cm. Prognozuojama, kad vandens lygio svyravimai tęsis, o šiaurinėje ir rytinėje šalies dalyse vanduo ir toliau kils.

Nors pavasaris į pabaigą, vandens telkiniai maudynėms dar nevilioja. Šilčiausias vanduo šiuo metu fiksuojamas upėse (8–16 laipsnių) ir ežeruose (11–15 laipsnių). Kuršių mariose vandens temperatūra siekia 13–14 laipsnių, o Baltijos jūroje vanduo įšilęs vos iki 8–9 laipsnių šilumos.

