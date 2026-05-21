Sinoptikai: daug kur sugrįš trumpas lietus

Šiandien nepastoviai debesuota. Daug kur trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–23 laipsniai, vietomis 14–17 laipsnių šilumos.
Penktadienį kai kur trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 16–21, pajūryje 11–15 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 18–23, pajūryje 13–17 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 20 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas iki 15 cm per parą. Žymesnis kilimas stebimas Lėvenyje ties Kupiškiu – iki 30 cm. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse 8–16, ežeruose – 11–15, Kuršių mariose – 13–14, Baltijos jūroje – 8–9 laipsniai šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Naujausi komentarai