Sinoptikai: orai Lietuvoje išliks permainingi

Ketvirtadienio naktį daug kur, daugiausia rytinėje šalies pusėje, trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Kai kur perkūnija. Vėjas šiaurinių krypčių, 3–8 m/s. Žemiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis. Galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 18–23, pajūryje 14–17 laipsnių šilumos.
Penktadienį kai kur trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 16–21, pajūryje 11–15 laipsnių šilumos.
Šeštadienio dieną šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis trumpas, nedidelis lietus. Vėjas vakarinių krypčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 18–23, pajūryje 13–17 laipsnių šilumos.
