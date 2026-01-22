Admirolas Dragone: nepaisant iššūkių, NATO išlieka vieningas

Admirolo teigimu, aljansas yra vieningas, net jei jo nariai „kartais karštai keičiasi nuomonėmis“.
Pasak jo, NATO aptarė saugumą Arkties regione, kurį jis vadino strategiškai svarbia zona, kurioje NATO artimiausiais mėnesiais planuoja vykdyti karines pratybas ir mokymus.
Žurnalistų paklaustas, ar būsimo susitarimo dėl Grenlandijos plane Amerikai suteikiamos „suverenios bazės“ saloje, ir jei taip, ar Danija tam pritarė, admirolas atsakė, kad susitarimas kol kas yra „labai ankstyvoje stadijoje“.
Kaip rašė ELTA, JAV ir Danija iš naujo derėsis dėl 1951 m. Grenlandijos gynybos pakto, ketvirtadienį AFP sakė šaltinis, susipažinęs su prezidento Donaldo Trumpo ir NATO vadovo Marko Rutte derybomis.
Šaltinis teigė, kad Europos sąjungininkės taip pat sustiprins Arkties saugumą, tačiau tvirtino, kad amerikiečių bazių įkūrimas Grenlandijoje JAV suvereniteto pagrindu nebuvo aptariamas.
Šis gynybos susitarimas, atnaujintas 2004 m., jau dabar suteikia Vašingtonui laisvę didinti ten dislokuotų savo karių skaičių su sąlyga, kad jis iš anksto informuoja Danijos ir Grenlandijos valdžios institucijas.
D. Trumpas trečiadienį po derybų su M. Rutte Pasaulio ekonomikos forume Davose paskelbė apie pamatinį susitarimą, tačiau tariamai pasiekto susitarimo detalės liko neatskleistos.
M. Rutte ketvirtadienį sakė, kad viena iš susitikimo metu išryškėjusių „darbo krypčių“ yra „mūsų užtikrinimas, kad kinai ir rusai negautų prieigos prie Grenlandijos ekonomikos“ ar nepasiektų jos kariniu būdu.
JAV prezidento grasinimai užimti Grenlandiją sukrėtė transatlantinį aljansą ir įstūmė NATO į didžiausią krizę per pastaruosius dešimtmečius.
Po D. Trumpo grasinimų užtimti Grenlandiją kai kurios Europos valstybės paragino NATO pradėti misiją Arktyje, ir pamėginti sustiprinti regiono saugumą.
