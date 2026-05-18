Angela Merkel ragina Europą dėti daugiau diplomatinių pastangų karui Ukrainoje užbaigti

Ji sakė apgailestaujanti, kad Europa, jos nuomone, „nepakankamai išnaudoja savo diplomatinį potencialą“.
Buvusi kanclerė taip pat pažymėjo, kad derybos su Maskva neturėtų būti paliktos vien JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) rankose.
Skaitmeninėje konferencijoje „Re:Publica“ Berlyne dalyvavusi A. Merkel visuomeniniam transliuotojui WDR sakė, kad, jos nuomone, yra „visiškai teisinga“ remti Ukrainą kariniu požiūriu.
Ji pridūrė, kad „diplomatija visada buvo kita medalio pusė, net ir Šaltojo karo metu“.
„Karinis atgrasymas ir diplomatinė veikla – štai kas, mano nuomone, yra svarbu“, – sakė buvusi kanclerė.
A. Merkel sakė mananti, jog yra „nepakankama“, jei ryšį su Rusija palaikytų tik D. Trumpas. Anot jos, „mes, europiečiai, taip pat esame kažkas“.
„Nuvertinti (Rusijos prezidentą Vladimirą) Putiną būtų klaida, net ir dabar. O neturėti jokio pasitikėjimo savimi būtų lygiai tokia pat klaida“, – kalbėjo buvusi kanclerė.
A. Merkel, kuri Vokietijos kanclerės pareigas ėjo nuo 2005 iki 2021 metų, pastaraisiais metais buvo kritikuota už pernelyg švelnų požiūrį į Rusiją ir už tai, kad Vokietija daugelį metų buvo priklausoma nuo pigios Rusijos energijos.