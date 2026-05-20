Apklausa: beveik pusė jaunų lenkų gyvena nuo algos iki algos

Tyrimas taip pat parodė, kad tiek Lenkijoje, tiek visame pasaulyje 55 proc. Z kartos respondentų ir 52 proc. tūkstantmečio kartos atstovų atideda svarbius gyvenimo sprendimus – pavyzdžiui, šeimos kūrimą, aukštojo mokslo siekimą ar verslo kūrimą – dėl finansinių sunkumų.
Būsto įperkamumas išryškėjo kaip dar viena didelė problema, ypač Lenkijoje. Būsto įsigijimas lieka nepasiekiamas 59-iems proc. Z kartos respondentų ir 52-iems proc. tūkstantmečio kartos atstovų, palyginti su pasauliniais vidurkiais – atitinkamai siekia 51 proc. ir 40 proc.
Remiantis apklausos duomenimis, Lenkijos respondentai labiausiai nerimauja dėl kylančių pragyvenimo išlaidų – tai nurodė 32 proc. Z kartos ir 39 proc. tūkstantmečio kartos atstovų. Jie taip pat dvigubai dažniau nei jų tarptautiniai bendraamžiai nerimauja dėl geopolitinių konfliktų.
Apklausa buvo vykdyta nuo 2025 metų lapkričio 24 d. iki šių metų sausio 15 d. Joje dalyvavo 22 600 respondentų iš Šiaurės Amerikos, Pietų Amerikos, Europos, Artimųjų Rytų, Afrikos ir Azijos.
