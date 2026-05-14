Apklausa: dauguma lenkų teigia norintys dirbti tik iki pensijos

„Didžioji dauguma „Rzeczpospolita“ užsakymu atliktos IBRiS apklausos respondentų planuoja baigti dirbti sulaukę pensinio amžiaus, – rašo laikraštis. – Tik 30 proc. moterų teigia norinčios dirbti ir sulaukusios 60 metų, o vyrų, norinčių dirbti po 65-ojo gimtadienio, dalis yra mažesnė nei pusė šio skaičiaus.“
Laikraštis pažymėjo, kad prieš dvejus metus Lodzės universiteto demografijos profesoriaus Piotro Szukalskio atliktas tyrimas patvirtina šią tendenciją: tik kas penktas respondentas, dar nepasiekęs pensinio amžiaus, pareiškė ketinantis dirbti ilgiau.
Pasak P. Szukalskio, mažas respondentų, norinčių dirbti po išėjimo į pensiją, skaičius susijęs su nepakankamu supratimu apie tai, kokia bus pensijos suma, palyginti su paskutinio darbo užmokesčio dydžiu.
Šiuo metu vidutinė pensija sudaro apie 50 proc. asmens paskutinio darbo užmokesčio, tačiau socialinio draudimo fondas ZUS įspėja, kad per ateinančius dešimtmečius ji gali sumažėti iki vos 30 proc.
IBRiS apklausoje gegužės 8-9 d.d. dalyvavo 1067 asmenys.
