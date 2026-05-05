Apklausa: tik 28 proc. ukrainiečių nori, kad Zelenskis būtų prezidentu ir pasibaigus karui

Atitinkamai 30 proc. respondentų pasisakė už tai, kad V. Zelenskis visiškai pasitrauktų iš politikos. Dar 15 proc. norėtų, kad jis būtų teisiamas.
„Tačiau didžioji dalis ukrainiečių pasitiki V. Zelenskiu, kaip valstybės vadovu, egzistencinio karo sąlygomis. Kartu jie tikisi naujos lyderių kartos – po karo“, – interviu „RBC Ukraine“ teigė KMIS direktorius Antonas Hrušeckis.
Remiantis ta pačia KMIS apklausa, pasitikėjimas V. Zelenskiu balandį smuktelėjo iki 58 proc. – kovą prezidentu dar pasitikėjo 62 proc. žmonių. Dalis tų, kurie juo nepasitiki, išaugo nuo 32 iki 36 proc.
Nepasitikėjimo priežastimi ukrainiečiai dažniausiai nurodė nepakankamą pažangą siekiant užbaigti karą.