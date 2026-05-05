 Apklausa: tik 28 proc. ukrainiečių nori, kad Zelenskis būtų prezidentu ir pasibaigus karui

Apklausa: tik 28 proc. ukrainiečių nori, kad Zelenskis būtų prezidentu ir pasibaigus karui

2026-05-05 20:27
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Kyjivo tarptautinio sociologijos instituto (KMIS) apklausa rodo, kad tik 28 proc. ukrainiečių norėtų, kad Volodymyras Zelenskis tęstų pareigas ir pasibaigus karui. Dar 16 proc. teigė, jog galėtų įsivaizduoti, kad jis liktų politikoje – tačiau kitoje pozicijoje, pavyzdžiui, kaip parlamentaras ar partijos pirmininkas.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / R. Riabovo/ BNS nuotr.

Atitinkamai 30 proc. respondentų pasisakė už tai, kad V. Zelenskis visiškai pasitrauktų iš politikos. Dar 15 proc. norėtų, kad jis būtų teisiamas.

„Tačiau didžioji dalis ukrainiečių pasitiki V. Zelenskiu, kaip valstybės vadovu, egzistencinio karo sąlygomis. Kartu jie tikisi naujos lyderių kartos – po karo“, – interviu „RBC Ukraine“ teigė KMIS direktorius Antonas Hrušeckis.

Remiantis ta pačia KMIS apklausa, pasitikėjimas V. Zelenskiu balandį smuktelėjo iki 58 proc. – kovą prezidentu dar pasitikėjo 62 proc. žmonių. Dalis tų, kurie juo nepasitiki, išaugo nuo 32 iki 36 proc.

Nepasitikėjimo priežastimi ukrainiečiai dažniausiai nurodė nepakankamą pažangą siekiant užbaigti karą.

Šiame straipsnyje:
Volodymyras Zelenskis
prezidentas
karas Ukrainoje

Daugiau naujienų