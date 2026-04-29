Briuselis: „Meta“ neužkerta kelio vaikams naudotis „Facebook“ ir „Instagram“

Pastaraisiais mėnesiais ES sustiprino pastangas apsaugoti vaikus internete, o kelios valstybės narės jau svarsto galimybę uždrausti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudotis socialiniais tinklais.
ES vykdomoji institucija taip pat svarsto galimybę visoje bendrijoje nustatyti amžiaus ribą socialiniams tinklams, nes patiria didelį spaudimą imtis platesnio masto veiksmų po to, kai Australija priėmė novatorišką draudimą jaunesniems nei 16 metų asmenims naudotis tokiomis platformomis.
Siekdama sustiprinti vaikų apsaugą internete, ES pareiškė, kad tyrimas parodė, jog „Meta“ pažeidė skaitmeninio turinio taisykles, ir nurodė JAV įmonei imtis papildomų priemonių užkertant jaunesniems nei 13 metų asmenims kelią naudotis „Facebook“ ir „Instagram“ tinklais, juos aptikti ir pašalinti.
Pagal pačios „Meta“ naudojimosi sąlygas, minimalus amžius, nuo kurio leidžiama naudotis socialinių tinklų platformomis, yra 13 metų.
„Naudojimosi sąlygos neturėtų būti vien tik rašytiniai pareiškimai, o turėtų būti pagrindas konkretiems veiksmams, skirtiems apsaugoti vartotojus, įskaitant vaikus“, – sakė Europos Komisijos vykdomoji vicepirmininkė, atsakinga už technologinį suverenumą, saugumą ir demokratiją, Henna Virkkunen.
Jei ES preliminarios išvados bus patvirtintos, „Meta“ gresia didelė bauda, galinti siekti iki 6 proc. bendrovės pasaulinės metinės apyvartos.
„Meta“ su ES išvadomis nesutinka.
„Mes aiškiai nurodome, kad „Instagram“ ir „Facebook“ skirti 13 metų ir vyresniems asmenims, ir esame įdiegę priemones, leidžiančias aptikti ir pašalinti visų jaunesnių nei nurodyta amžiaus grupės asmenų paskyras“, – sakė „Meta“ atstovas ir pridūrė, kad bendrovė toliau bendradarbiaus su ES.
„Meta“ tyrimas
ES siekia užtikrinti, kad didžiosios technologijų įmonės imtųsi spręsti daugelį vaikams internete kylančių pavojų. Vasario mėnesį ji žengė precedento neturintį žingsnį ir Kinijos socialiniam tinklui „TikTok“ nurodė pakeisti savo „priklausomybę sukeliantį dizainą“ arba bendrovei grės didelės baudos.
Preliminarios ES išvados dėl „Meta“ paskelbtos po to, kai 2024 metų gegužę ES pradėjo tyrimą pagal Skaitmeninių paslaugų aktą – internetinio turinio įstatymą, kurį smarkiai kritikuoja JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija. SPA yra dalis sustiprintų teisinių priemonių, kurias ES priėmė pastaraisiais metais siekdama pažaboti tai, ką Briuselis apibūdina kaip didžiųjų technologijų bendrovių piktnaudžiavimus.
Europos reguliavimo institucijos nustatė, kad vaikai gali lengvai susikurti paskyrą įvedę neteisingą gimimo datą, ir teigė, kad „Meta“ neturėjo „veiksmingų kontrolės priemonių“ tai patikrinti.
ES taip pat teigė, kad „Meta“ įrankis, skirtas pranešti apie vaikų naudojimąsi „Facebook“ ar „Instagram“, buvo „sudėtingas naudoti ir neveiksmingas, nes vien norint patekti į pranešimo formą reikėjo atlikti iki septynių paspaudimų“.
„Meta“ taip pat „netinkamai“ įvertino riziką, susijusią su jaunesnių nei 13 metų vaikų prieiga prie programėlių, ir galimą jų susidūrimą su „amžiui netinkamu turiniu“.
Briuselis pridūrė, kad „Meta“ rizikos vertinimas „prieštarauja dideliam kiekiui įrodymų“ iš visos ES, rodančių, kad apie 10-12 procentų jaunesnių nei 13 metų vaikų naudojasi šiomis platformomis.
„Meta“ gali išvengti baudų, jei pasiūlys pažeidimų ištaisymo priemonių.
Priklausomybę sukeliantis dizainas
2024 metų gegužę „Meta“ atžvilgiu pradėtas tyrimas yra plataus masto. ES reguliavimo institucijos vis dar tiria, kaip „Meta“ saugo vartotojų fizinę ir psichinę gerovę, taip pat „priklausomybę sukeliantį“ „Facebook“ ir „Instagram“ dizainą.
Briuselis šį mėnesį taip pat pranešė, kad ES sukurta amžiaus patikros programėlė yra paruošta ir tikimasi, kad ji bus įdiegta artimiausiais mėnesiais. ES pareigūnai teigia, kad programa siekiama pakeisti iššokančius langus, kuriuose vartotojų prašoma paspausti ir patvirtinti, jog jiems yra daugiau nei 18 metų, norint patekti į suaugusiems skirto turinio svetaines.
Praėjusį mėnesį ES pareiškė, kad keturios pornografinio turinio platformos, įskaitant „Pornhub“, leido vaikams pasiekti suaugusiems skirtą turinį, taip pažeisdamos skaitmenines taisykles.
