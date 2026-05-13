Bundesbanko vadovas užsimina apie galimą ECB palūkanų normų didinimą

Vokietijos centrinio banko vadovas Joachimas Nagelis trečiadienį finansų laikraščiui „Handelsblatt“ sakė, kad pareigūnai „negali ignoruoti aukštų energijos kainų“.
„Palūkanų normų didinimas tampa vis labiau tikėtinas, nebent infliacijos padėtis iš esmės pasikeistų, – pridūrė jis. – Kalbant apie infliaciją, mums vis dar gali tekti susidurti su daugybe sunkumų.“
Jis neatmetė galimybės, kad kai kuriais mėnesiais infliacijos lygis viršys 4 procentus.
„Net jei karas greitai baigsis, infliacijos lygis gali išlikti aukštas daug ilgiau nei manėme vos prieš kelias savaites“, – sakė Bundesbanko vadovas.
Balandžio mėnesį infliacija euro zonoje išaugo iki 3 proc. ir gerokai viršijo ECB vidutinės trukmės tikslą – 2 procentus. Tačiau vadinamoji bazinė infliacija, neįskaitant svyruojančių energijos ir maisto kainų, yra žymiai mažesnė.
Balandį paskutinį kartą posėdžiavęs ECB palūkanų normų nekeitė.
