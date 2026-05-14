Buvusi Danijos karalienė Margrethė II dėl krūtinės anginos paguldyta į ligoninę

86-erių buvusi monarchė liks ligoninėje per savaitgalį stebėjimui ir tolesniems tyrimams. Pasak rūmų, Margrethė II yra pavargusi, tačiau geros nuotaikos. Vėliau bus pateikta daugiau informacijos apie jos sveikatos būklę.
Margrethė II 2024 m. sausį po daugiau kaip 52 metų perdavė sostą savo sūnui Frederikui X. Tai buvo istorinis žingsnis, nes Danijos monarchai paprastai pasikeičia tik mirties atveju. Margrethė II buvo pirmoji Danijos karalienė nuo Margrethės I valdymo XV amžiuje ir buvo laikoma viena mylimiausių Europos monarchių.
Margrethė jau ir anksčiau yra turėjusi sveikatos problemų. 2023 m. jai buvo atlikta nugaros operacija, po kurios ji kelias savaites praleido ligoninėje, o vėliau reabilitacijoje. 2024 m., netrukus po to, kai perleido sostą, ji parkrito Fredensborgo rūmuose ir stebėjimui buvo atvežta į ligoninę. 2025 m. buvusi karalienė atsargumo sumetimais buvo pristatyta į ligoninę dėl peršalimo.
Margrethė II buvo užkietėjusi rūkalė. Tik 2023 m. ji po daugiau kaip šešių dešimtmečių atsisakė šio įpročio.
