 Carney: Kanada ir Europa neprivalo paklusti žiaurios pasaulio tvarkos vizijai

2026-05-04 12:22
BNS inf.

Kanada ir Europa neprivalo paklusti „žiauresnio pasaulio“ vizijai, pirmadienį pareiškė Kanados ministras pirmininkas Markas Carney.

Premjeras ragino stiprinti ryšius, jėgos politikai krečiant tarptautinę tvarką.

„Nemanome, kad mums lemta paklusti labiau transakciniam, uždaresniam ir žiauresniam pasauliui, o tokie susitikimai kaip šis rodo geresnį kelią į priekį“, – Jerevane susirinkusiems lyderiams sakė M. Carney, pirmasis ne Europos lyderis, dalyvaujantis Europos politinės bendrijos (EPB) susitikime.

EPB susitikimas, kuriame neakivaizdžiai, bet reikšmingai figūruoja JAV prezidentas Donaldas Trumpas, vyksta Armėnijos sostinėje, kryžkelėje tarp Rusijos ir Artimųjų Rytų – dviejų pagrindinių darbotvarkės klausimų.

