Čekijoje prasidedant deryboms dėl vyriausybės Andrejus Babišas žada lojalumą Europai

A. Babišo partija ANO („Taip“) penktadienį ir šeštadienį vykusiuose Čekijos parlamento rinkimuose iškovojo pergalę surinkusi 34,5 proc. balsų, rodo galutiniai rezultatai. ANO gaus 80 iš 200 vietų parlamente.
A. Babišas sakė, kad sieks kraštutinių dešiniųjų judėjimo „Laisvė ir tiesioginė demokratija“ (SPD), kuris gavo 7,8 proc. balsų ir 15 vietų, taip pat dešiniojo sparno naujokų „Motoristai“, gavusių 6,8 proc. balsų ir 13 vietų, paramos savo vyriausybei.
A. Babišas, save vadinantis trampistu, rinkėjus patraukė pažadais sukurti gerovę ir sustabdyti karinę paramą Ukrainai, todėl ekspertai nerimavo, kad jis gali priartinti Čekiją prie ES maištininkių Vengrijos ir Slovakijos, kurios atsisako teikti karinę pagalbą Ukrainai ir priešinasi sankcijoms Rusijai.
„Aptarėme rinkimų rezultatus ir savo įsivaizdavimą dėl NATO ir ES. Vis dar matau negatyvią informaciją (...) ir manau, kad tai nesąžininga“, – sakė A. Babišas reporteriams po sekmadienį ryte įvykusio susitikimo su prezidentu Petru Pavelu.
Slovakijoje gimęs 71 metų A. Babišas pabrėžė, jog yra proeuropietiškas ir nori, kad „Europa gerai veiktų“.
Tačiau dieną prieš balsavimą A. Babišas sakė, kad Čekija turėtų padėti Ukrainai per ES, o ne tiesiogiai, kaip iki šiol.
Ukrainiečių žurnalisto paklaustas, ar remtų Kyjivo stojimą, A. Babišas atsakė, kad ši šalis nėra pasirengusi Europos Sąjungai.
„Pirma turime užbaigti karą“, – pridūrė jis.
Kadenciją baigiančio ministro pirmininko Petro Fialos vadovaujamas aljansas „Kartu“ užėmė antrą vietą, pelnęs 23,4 proc. balsų. Jis gaus 52 vietas parlamente.
22 vietas turės „Kartu“ koalicijos partnerė STAN, kuri surinko 11,2 proc. balsų.
Į parlamentą buvo išrinktos iš viso šešios partijos, įskaitant Piratų partiją, pelniusią 9 proc. balsų ir 18 vietų.
A. Babišas taip pat yra pažadėjęs, kad vyriausybė peržiūrės Čekijos vadovaujamą tarptautinę iniciatyvą tiekti artilerijos sviedinius Ukrainai, kurią pradėjo P. Fialos vyriausybė, ir, jei reikės, „aptars ją su (Ukrainos) prezidentu (Volodymyru) Zelenskiu“.
