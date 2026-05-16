„Coface“: praėjus metams po Donaldo Trumpo muitų įvedimo, jų naštą daugiausia prisiima JAV įmonės

Nuo tada, kai D. Trumpas pradėjo prekybos karą, diskusijos dėl to, kas iš tikrųjų padengia galutines muitų išlaidas, lieka atviros. JAV prezidentas tvirtina, kad tai užsienio įmonės, kurios, siekdamos išlaikyti prieigą prie Amerikos rinkos, sumažintų kainas ir taip sugertų didžiąją dalį šoko.
Tačiau ekonomikos istorija rodo, kad anksčiau ar vėliau ši našta tenka vartotojams, kuriems tenka susidurti su didesne infliacija. Išskyrus kelias išimtis, užsienio eksportuotojų maržos iš esmės išliko nepakitusios. Be to, vartotojų kainų augimas spartėja, tačiau infliacija kol kas yra gerokai nuosaikesnė nei prognozuota. Kartu tai rodo, kad šiame etape didžiąją dalį išlaidų prisiima JAV įmonės, pažymi „Coface“ ekonomistai Eve Barre (Evė Barė) ir Marcosas Cariasas (Markosas Kariasas).
Kiti duomenys patvirtina šį vertinimą. Taip yra su importo kainų indeksu, kuris 2025 metais padidėjo 0,7 proc. – tai labai artima vidutiniam metiniam 0,5 proc. augimui nuo 2010 metų. Tiesa, kai kurių kategorijų produktų, ypač stipriųjų gėrimų, medienos, kosmetikos, plieno ir tekstilės, kainos gerokai sumažėjo, tačiau tai yra išimtys.
Ekonomistai neįžvelgia platesnės tendencijos, kad užsienio įmonės mažintų kainas siekdamos išlaikyti savo rinkos dalį JAV.
Be to, 2025 metai baigėsi su vidutine metine 2,8 proc. infliacija. Jei nebūtų prekybos karo, šis rodiklis greičiausiai būtų siekęs 2 procentus. Tačiau jis išlieka gerokai mažesnis nei 3,5–4 proc., kurių kai kas tikėjosi esant vidutiniams maždaug 15 proc. muitams.
Šie skaičiai šiame etape nerodo, kad išlaidos būtų labai smarkiai perkeliamos vartotojams.
Galiausiai, įmonėse, kurioms muitai daro didelį poveikį, smarkiai išaugo gamybos sąnaudos.
Vis dėlto, nors BVP auga, tai nereiškia, kad visoms įmonėms sekasi gerai. Tai patvirtina išaugęs nemokumo atvejų skaičius. Prekybos karas iš tiesų sutapo su sparčiu bankroto bylų skaičiaus augimu: šiuo metu jų yra apie 15 proc. daugiau nei 2019 metų vidurkis, ir tai pirmą kartą nuo pandemijos tęsiasi tris ketvirčius iš eilės, sako „Coface“ ekonomistai.
Taip pat atrodo, kad JAV vartotojai dabar mažiau linkę taikstytis su tolesniu dideliu kainų kilimu po infliacijos šuolio, kilusio po COVID-19 pandemijos. Jausmas, kad pragyvenimo išlaidos tapo nepriimtinai didelės, kuria „įperkamumo krizės“ naratyvą, kuris lapkritį vyksiančiuose kadencijos vidurio rinkimuose respublikonams gali brangiai kainuoti, mano ekspertai.
Pasaulinė prekyba toliau trikdoma, bet dar laikosi
JAV muitų puolimas sukėlė didelį sąmyšį pasaulinėje prekyboje. Iš pradžių tai paskatino prekių srautų nepastovumą: 2025 metų pirmąjį ketvirtį JAV importo apimtys išaugo 25 proc., palyginti su tuo pačiu 2024 metų laikotarpiu, nes įmonės numatė muitų įsigaliojimą.
Vėliau, balandį, paskelbtos 90 dienų „paliaubos“ sukėlė naują pirkimų bangą. Šis aktyvumo šuolis vėliau prislėgė JAV importą ir lėmė jo nuosmukį antroje metų pusėje.
Galiausiai 2025 metais Jungtinės Valstijos išlaikė stiprų importo pagreitį. Per metus jis išaugo 4,2 proc., o tai rodo nuosaikų sulėtėjimą, palyginti su 5,2 proc. augimu, užfiksuotu 2024 metais.
„Coface“ ekonomistų teigimu, šis pagreitis prisidėjo prie JAV prekybos deficito išlikimo, nors šio deficito mažinimas buvo vienas iš JAV administracijos deklaruotų tikslų vykdant muitų politiką.
Šis nestabilumas turėjo įtakos prekių gabenimo jūrų transportu kainoms. Pirmąjį ketvirtį krovinių vežimo tarifai nereagavo, nes vežėjai numatė prekių antplūdį prieš įvedant muitus.
Tačiau antroji paklausos banga nebuvo numatyta. Tuo metu įmonės buvo sumažinusios pajėgumus Ramiojo vandenyno maršrutuose, tikėdamosi ilgalaikio sulėtėjimo.
Todėl konteinerių krovinių vežimo tarifai per keturias savaites nuo gegužės pradžios išaugo 70 proc., o maršrute Šanchajus–Los Andželas buvo užfiksuotas beveik 120 proc. šuolis.
Muitai taip pat lėmė pasaulinės prekybos konfigūracijos pasikeitimą, tiksliau, šio reiškinio paspartėjimą. Muitai dar kartą atkreipė dėmesį į „šalis-jungtis“ – sąvoką, atsiradusią 2018 metais prasidėjusio Kinijos ir JAV prekybos karo kontekste.
Šios šalys veikia kaip perdavimo tarpininkės tarp Jungtinių Valstijų ir Kinijos, kuri yra pagrindinis muitų taikinys.
Tačiau, skirtingai nei ankstesniais metais, šių „šalių-jungčių“ pasirinkimą lėmė ir santykinė muitų dinamika. Dėl to šalys, kurios jau veikė šiame vaidmenyje, pamatė, kad jis įgavo naują dimensiją, nes joms taikomi palankesni muitai nei Kinijai.
Ryškiausias pavyzdys yra Vietnamas. Nuo 2017 iki 2024 metų Vietnamo dalis JAV importe kasmet didėjo vidutiniškai 0,3 procentinio punkto – nuo 2 proc. iki 4,2 procento. Tačiau jau 2025 metais prieaugis pasiekė 1,5 procentinio punkto ir buvo penkis kartus didesnis.
Kalbant apie Meksiką, dažnai minimą kaip „šalį-jungtį“, jos atvejis yra dviprasmiškesnis: jos eksportas į kaimynines JAV 2025 metais išaugo. Vis dėlto šis augimas yra keturis kartus didesnis nei Kinijos eksporto į Meksiką, o tai leidžia objektyviau įvertinti jos kaip tarpininkės vaidmenį.
Neaiški muitų priemonės ateitis
JAV muitų iki šiol sukelti sukrėtimai gali būti tik pirmasis veiksmas. Šį vasarį JAV Aukščiausiojo Teismo priimtas sprendimas panaikinti muitus, taikomus pagal Tarptautinių nepaprastųjų ekonominių galių įstatymą (IEEPA), įnešė naujų neaiškumų.
Tai susiję su dauguma vadinamųjų „abipusių“ muitų, apie kuriuos iš pradžių buvo paskelbta „Išsivadavimo dieną“ (2025 metų balandžio 2-ąją), taip pat su vadinamaisiais „fentanilio“ muitais, turinčiais įtakos Meksikai, Kanadai ir Kinijai. Tačiau muitai pagal straipsnį, kuris prezidentui leidžia imtis priemonių, kai tam tikras importas laikomas grėsme nacionaliniam saugumui, ir kuris konkrečiai nukreiptas į metalų, automobilių ir medienos sektorius, lieka galioti.
Tas pats pasakytina ir apie muitus, kurie daugiausia nukreipti prieš Kiniją ir iš esmės buvo įvesti per pirmąją D. Trumpo kadenciją.
Vis dėlto iš visų 272 mlrd. dolerių muitų, surinktų nuo 2025 metų kovo, maždaug 166 mlrd. dolerių, surinktų pagal IEEPA, gali būti grąžinti juos sumokėjusioms JAV įmonėms.
Siekdami pakeisti IEEPA muitus, Baltieji rūmai skubiai pasinaudojo laikinąja priemone, leidžiančia taikyti bendrą 10 proc. muitą, kurį galima padidinti iki 15 proc., galiojantį iki liepos 24 dienos ir atnaujinamą pritarus Kongresui. Be to, imamasi veiksmų bandant atkurti Aukščiausiojo Teismo panaikintą muitų režimą naudojant kitas teisines priemones.
Šiame kontekste, pasak „Coface“ specialistų, išryškėja trys pagrindinės pamokos.
Pirma, administracija išlieka pasiryžusi ginti agresyvų muitų režimą.
Taigi, greitas apribojimų, skirtų sušvelninti galimą energijos infliacijos šoką po krizės Hormuzo sąsiauryje, sušvelninimas reikštų įspūdingą posūkį ir būtų nesuderinamas su deklaruota politikos linija.
Antra, remdamasi silpnais teisiniais argumentais, D. Trumpo administracija prisideda prie didesnio netikrumo prekybos srityje. Kyla klausimas, kada ekonomikos dalyviai galės laikyti muitų režimą stabiliu, jei net beveik metus galioję muitai gali būti atšaukti.
Be to, naujieji muitai, apie kuriuos paskelbta po Aukščiausiojo Teismo sprendimo, patys yra ginčytini, o tai dar labiau didina netikrumą.
Trečia, nėra jokių garantijų, kad įmonės ir toliau neribotą laiką prisiims išlaidas, neperkeldamos vis didesnės jų dalies vartotojams.
Galimybė mažinti maržas arba kliautis našumo didinimu turi ribas. Po 2025 metų muitų „sprinto“ prekybos karas dabar gali pereiti į „maratono“ etapą: lėtesnį, ilgesnį ir potencialiai labiau skatinantį infliaciją, sako ekonomistai.
Baltijos šalys
Nuo prekybos karo pradžios 2025 metų balandį eksportas į Jungtines Valstijas smarkiai sumažėjo visose Baltijos šalyse. Metinis eksportas Lietuvoje ir Latvijoje krito maždaug 40 proc., o Estijoje užfiksuotas kur kas kuklesnis, apie 7 proc., susitraukimas.
Tačiau nuo pat pradžių buvo akivaizdu, kad pagrindinis muitų poveikio perdavimo kanalas bus netiesioginis, veikiantis per antrojo rato poveikį pasaulinei prekybai, o ne per tiesioginę priklausomybę nuo JAV rinkos, teigia „Coface“ ekonomistai.
Baltijos šalys yra giliai integruotos į Europos tiekimo grandines, ypač tas, kurios susijusios su Vakarų Europos ekonomikomis, pagrindinėmis eksportuotojomis į Jungtines Valstijas. Nors JAV tenka tik apie 2–3 proc. visos Baltijos šalių prekybos, galutinė paklausa iš JAV sudaro daugiau nei 8 proc. pridėtinės vertės Estijoje ir daugiau nei 6 proc. Latvijoje bei Lietuvoje.
Šis skirtumas atsiranda dėl Baltijos šalių dalyvavimo sudėtingesnėse vertės grandinėse.
Apskritai Baltijos šalių ekonomikos pasirodė atsparesnės nei iš pradžių prognozuota, nors ir įvyko reikšmingas prekybos perskirstymas tarp partnerių ir produktų.
Lietuva per pastaruosius įtampos prekyboje metus pasirodė esanti atspariausia iš trijų šalių. Stipri vidaus paklausa Lenkijoje virto išaugusia išorės paklausa Lietuvos eksportui, dėl to vien vasarį dvišalės prekybos deficitas padidėjo maždaug 100 mln. eurų. Šis padidėjimas iš esmės kompensavo eksporto į Jungtines Valstijas sumažėjimą.
Tuo metu Latvija iliustruoja aiškų pasaulinės prekybos nukreipimo atvejį. Kadangi prekybos įtampa buvo aštriausia tarp Jungtinių Valstijų ir Kinijos, kinų gamintojai vis dažniau ieškojo alternatyvių eksporto krypčių, kad išvengtų muitų. Dėl to Latvijos importas iš Kinijos nuo prekybos karų pradžios išaugo apie 50 proc., o tai prisidėjo prie reikšmingo Latvijos prekybos balanso deficito padidėjimo.
Panašiai kaip ir Lietuva, Estija pasinaudojo palankiais pokyčiais tarp savo pagrindinių prekybos partnerių. Ekonomikos plėtra Švedijoje sustiprino dvišalius prekybos santykius, todėl Estijos prekybos balansas tapo teigiamas. Šios palankios išorės sąlygos padėjo atsverti neigiamą prekybos karų poveikį, sakoma analizėje.
