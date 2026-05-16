Dėl įšaldyto turto Rusija reikalauja iš „Euroclear“ 250 mlrd. dolerių

Neaišku, kaip Rusija ketina susigrąžinti lėšas, o „Euroclear“ pareiškė, kad nepripažįsta Rusijos teismo jurisdikcijos.
„Maskvos arbitražo teismas patenkino Rusijos centrinio banko ieškinį prieš „Euroclear“ dėl 18,2 trln. rublių (250 mlrd. dolerių) išieškojimo“, – sakoma teismo pranešime.
Komentare naujienų agentūrai AFP „Euroclear“ nurodė, kad centrinio banko pretenzijos yra nepagrįstos.
„Teismo sprendimas neturi įtakos „Euroclear“ veiklai ir finansinei padėčiai“, – AFP sakė grupės atstovas ir pridūrė, kad jie pateiks skundą.
Rusijos centrinis bankas palankiai įvertino šį sprendimą, kuriuo, pasak jo, „Euroclear“ veiksmai pripažinti neteisėtais, nors ir įspėjo, kad sprendimas nėra galutinis.
Teisės analitikų teigimu, Rusijos teismai neturi jurisdikcijos užsienyje, o Maskva neturi aiškaus būdo, kaip pasiekti, kad jos byla būtų nagrinėjama Europos teisme.
ES įšaldė dešimtis milijardų eurų Rusijos tarptautinių atsargų po to, kai prieš daugiau kaip ketverius metus Kremlius pradėjo plataus masto puolimą Ukrainoje.
Didžioji dalis šių lėšų laikoma Belgijoje įsikūrusioje kliringo įstaigoje „Euroclear“, kuri tvarko sandorius ir finansinius indėlius.
Šis žingsnis buvo dalis plataus masto sankcijų, kuriomis siekiama sutrukdyti Maskvos karo mašinai.
Rusija, kuri savo turto įšaldymą pavadino „vagyste“, gruodį pateikė ieškinį prieš grupę, kai ES pasiūlė panaudoti šias lėšas paskolai Ukrainai.
