Dėl karo infliacijos įspėjanti Kanada nusprendė nekeisti bazinės palūkanų normos

Dėl JAV ir Izraelio smūgių Iranui padarinių smarkiai išaugo energijos kainos. Kanadoje, kuri yra grynoji naftos eksportuotoja, poveikis buvo mažesnis nei kituose regionuose, tačiau degalų kainos kyla.
Kanados bankas pareiškė, kad ir toliau „vertins tiesioginį karo poveikį infliacijai“ ir nedidins palūkanų normų reaguodamas į laikinus naftos kainų šokus.
Tačiau jis pridūrė, kad „neleis, jog didesnės energijos kainos taptų nuolatine infliacija“, ir teigė esąs „pasirengęs reaguoti pagal poreikį“.
Kanados banko vadovas Tiffas Macklemas (Tifas Maklemas) žurnalistams sakė: „Kuo labiau kils naftos kainos ir kuo ilgiau jos bus didesnės, tuo didesnė tikimybė, kad turėsime padidinti palūkanų normas.“
Tačiau, pridūrė jis, pagrindinė banko prognozė yra ta, kad naftos kainos kris. T. Macklemas teigė, kad bankas atidžiai stebės, ar išaugusios energijos sąnaudos nepaskatins kitų prekių kainų kilimo.
Tai jau ketvirtas kartas iš eilės, kai Kanados centrinis bankas nekeičia palūkanų normos. Anksčiau jis teigė norintis kuo ilgiau likti nuošalyje, kol tvyro neapibrėžtumas dėl pagrindinių ekonomiką formuojančių jėgų.
Prieš karą Artimuosiuose Rytuose pagrindinis neapibrėžtumo šaltinis buvo būsimi prekybos santykiai su JAV.
Konkretiems sektoriams JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pritaikyti muitai pakenkė svarbioms Kanados ekonomikos dalims, ypač automobilių, plieno ir aliuminio sektoriams.
Tačiau dėl galiojančios Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutarties daugiau nei 85 proc. dvišalės prekybos liko nepaliestos muitų.
Derybos dėl šio susitarimo peržiūros turėtų suintensyvėti. D. Trumpas yra sakęs, kad susitarimas JAV yra nesvarbus.
Jo aukščiausio rango prekybos pareigūnai leido suprasti, kad Vašingtonas nori esminių susitarimo, kurį D. Trumpas pasirašė ir gyrė per savo pirmąją kadenciją, pakeitimų.
Kanados ministras pirmininkas Markas Carney (Markas Karnis) pareiškė, kad JAV nediktuos naujo susitarimo sąlygų.
T. Macklemas teigė, kad „neapibrėžtumas yra neįprastai didelis“, ir kad pablogėję prekybos santykiai su JAV gali priversti sumažinti palūkanų normą.
„Pinigų politikai gali tekti būti lanksčiai. Jei JAV įves Kanadai naujų reikšmingų prekybos apribojimų, mums gali tekti dar labiau sumažinti bazinę palūkanų normą, kad palaikytume ekonomikos augimą“, – žurnalistams Otavoje sakė jis.
