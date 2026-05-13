Dėl karo Irane Japonijos bulvių traškučių gamintojai tenka atsisakyti tradicinių spalvų

Japonijoje gerai žinoma įmonė „Calbee“ garsėja savo bulvių traškučiais. Įmonė pranešė, kad „peržiūrės pakuočių specifikacijas“ ir nuo šio mėnesio pabaigos arba birželio mėnesio 14 produktų linijų pakuotėse naudos tik dvi spalvas. Kokios tai bus spalvos nebuvo konkretizuota, tačiau pranešime buvo pateiktos pilkos pakuotės nuotraukos.
„Calbee“ kaltino „tam tikrų žaliavų tiekimo nestabilumą, kurį lėmė didėjanti įtampa Artimuosiuose Rytuose“.
Vietos žiniasklaida pranešė, kad bendrovė susidūrė su spausdinimo dažų tiekimo sutrikimais dėl naftos produkto, naudojamo daugelyje pramonės šakų, trūkumo.
„Mes ir toliau greitai bei lanksčiai reaguosime į verslo aplinkos pokyčius, įskaitant geopolitinius rizikos veiksnius, tuo pačiu stengdamiesi tiekti saugius, patikimus ir patenkinamus produktus“, – teigė įmonė.
