Dešimtys tūkstančių žmonių Slovakijoje protestavo prieš Fico vyriausybę

Didžiausia demonstracija surengta sostinėje Bratislavoje, kur į gatves išėjo iki 50 tūkst. žmonių. Jie skandavo tokius šūkius, kaip „Mums nebereikia Fico!" Protestuotojai kaltino jo trijų partijų koaliciją keliant grėsmę demokratijai ir kritikavo dabartines taupymo priemones, skirtas kovai su didelėmis valstybės skolomis. Žmonės taip pat reikalavo didesnės paramos Rusijos užpultai Ukrainai.
Liberalios opozicijos lyderis Michalas Šimečka savo kalboje brėžė paraleles tarp protestų, kurie prieš 36 metus baigėsi komunistų diktatūros nuvertimu, ir dabartinių demonstracijų. Pasipriešinimą esą tada motyvavo drąsa ir laisvės troškimas.
„Tai būtent tos vertybės, kurių komunistai nesuprato ir kurių šiandien nesupranta ir Robertas Ficas. Todėl jis palaimės, kaip pralaimėjo komunistai“, – politiką citavo naujienų agentūra TASR.
