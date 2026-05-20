Donaldas Trumpas aprodė pokylių salės statybvietę su planuojama „dronų imperija“ ant stogo

Per ekspromtu surengtą ekskursiją žurnalistams D. Trumpas per plaktukų ir diskinių pjūklų triukšmą išdidžiai vardijo projekto, kurio kaina padvigubėjo iki 400 mln. dolerių (340 mln. eurų), ypatybes.
Kritikai teigia, kad pokylių salė rodo, jog milijardierius D. Trumpas yra atitrūkęs nuo rinkėjų, nes dėl karo Irane smarkiai kyla kainos. Tačiau buvęs nekilnojamojo turto magnatas atrodė esąs savo stichijoje.
„Tai dovana Jungtinėms Amerikos Valstijoms“, – sakė D. Trumpas, stovėdamas prie geltonų turėklų ant didžiulės betoninės rūsio erdvės krašto.
„Tai mano ir donorų pinigai. Tai neapmokestinama“, – teigė jis.
Demokratai griežtai nepritaria siūlomam 1 mlrd. dolerių (850 mln. eurų) mokesčių mokėtojų pinigų skyrimui saugumui, susijusiam su D. Trumpo pokylių sale, ir naudoja šį klausimą puldami respublikonus prieš lapkritį vyksiančius svarbius kadencijos vidurio rinkimus.
Tačiau 79 metų prezidentas pasinaudojo ekskursija, kad apgintų pokylių salę kaip būtiną nacionaliniam saugumui.
Atrodė, kad D. Trumpas mažai kreipia dėmesio į įslaptintas detales, ir išsamiai papasakojo apie, jo teigimu, šešis aukštus įrenginių po pačia pokylių sale.
„Čia apačioje yra įvairių patalpų, jie stato ligoninę, tai karo ligoninė. Jie stato įvairiausius mokslinių tyrimų centrus, taip pat posėdžių sales ir patalpas, kurios glaudžiai susijusios su kariuomene“, – sakė D. Trumpas.
„Pokylių salė tampa skydu, kuris visiškai apsaugos tai, kas vyksta apačioje“, – tvirtino jis.
Atspari dronams
D. Trumpas sakė, kad pokylių salės, kuriai pastatyti jis nugriovė Baltųjų rūmų rytinį sparną, stogas yra „atsparus dronams“ ir kad dronai nuo jo „atšoks“.
„Tačiau jis taip pat skirtas kaip dronų uostas“, – pridūrė D. Trumpas.
„Ant stogo turėsime didžiausią dronų imperiją, kokią kas nors yra matęs, ir ji saugos Vašingtoną“, – teigė prezidentas.
D. Trumpo, kaip nekilnojamojo turto vystytojo, prigimtis taip pat buvo akivaizdi, kai jis, prieš pasiūlydamas žurnalistams pusryčius, pasakojo apie tai, kaip senovės graikų ir romėnų architektūra paveikė pastatą.
D. Trumpas ne kartą sakė, kad pokylių salę, kurios kaina padvigubėjo nuo pradinių 200 mln. dolerių (170 mln. eurų), finansuoja privatūs donorai, įskaitant jo turtingus rėmėjus ir daugybę korporacijų.
Tačiau kritikai teigia, kad nukentės mokesčių mokėtojai ir kad šis projektas, kaip ir kiti sostinės atnaujinimo darbai, yra nejautrus tuo metu, kai dėl karo Irane smarkiai išaugo pragyvenimo išlaidos.
Praėjusią savaitę D. Trumpas tiesmukai pareiškė, kad „negalvoja apie amerikiečių finansinę padėtį“, kai kalbama apie karą Irane. Jis tvirtino, kad jo prioritetas yra užkirsti kelią Teheranui įsigyti branduolinį ginklą.
Jo oponentai naudojasi šiuo komentaru, siekdami pavaizduoti jį kaip atitrūkusį nuo realybės, likus mažiau nei šešiems mėnesiams iki kadencijos vidurio rinkimų, kurie nulems, kas kontroliuos JAV Kongresą.
Pokylių salė taip pat susiduria su teisiniais iššūkiais – balandį federalinis teisėjas nusprendė, kad jos statybai reikia Kongreso pritarimo.
Dėl šio projekto jau buvo beveik be jokio įspėjimo nugriautas istorinis Baltųjų rūmų rytinis sparnas, kuriame anksčiau buvo įsikūrę pirmosios ponios biurai.
D. Trumpas sako, kad pokylių salė reikalinga didingiems banketams užsienio lyderiams rengti, nors ji vargu ar bus baigta iki jo paties antrosios ir paskutinės kadencijos pabaigos 2029 metais.
