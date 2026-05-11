Donaldas Trumpas: JAV ir Irano paliaubos laikosi ant gyvybės palaikymo aparato

Toks pareiškimas nuskambėjo abiem pusėms nesutariant dėl sąlygų pradėti derybas dėl karo užbaigimo ir didėjant spaudimui JAV dėl karo poveikio šalies ekonomikai.
D. Trumpas perspėjo, kad tai, jog Teheranas savaitgalį atmetė Vašingtono reikalavimus, reiškia, jog ir taip trapios paliaubos dabar yra „neįtikėtinai silpnos“.
„Sakyčiau, kad jos yra vienos silpniausių šiuo metu, jos prijungtos prie gyvybės palaikymo aparatų“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė jis.
„Paliaubos laikosi ant gyvybės palaikymo aparato, kai įeina gydytojas ir sako: „Pone, jūsų artimasis turi maždaug vieno procento tikimybę išgyventi“, – sakė D. Trumpas.
Atskirai jis „Fox News“ sakė, kad svarsto galimybę atnaujinti JAV bandymą palydėti naftos ir kitus komercinius laivus per Hormuzą, tačiau dar nepriėmė galutinio sprendimo.
Iniciatyva, pavadinta „Operacija „Laisvė“, buvo pradėta gegužės 6-ąją, tačiau jos buvo atsisakyta po mažiau nei dviejų dienų.
Jungtinės Valstijos išsiuntė Iranui sąlygų rinkinį konfliktui sušvelninti, daugiausia susijusį su tuo, kad šalis negalėtų plėsti savo branduolinės programos.
Savaitgalį Iranas išsiuntė priešpriešinius pasiūlymus, kuriuos D. Trumpas pirmadienį žurnalistams pavadino „šiukšlėmis“.
JAV prezidentas taip pat pareiškė, kad vis dar siekia „visiškos pergalės“ kare prieš Iraną, nepaisant didėjančio spaudimo pasiekti taikos susitarimą.
„Pasieksime visišką pergalę“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
Pasak jo, Iranas mano: „Man tai atsibos. Man pasidarys nuobodu arba patirsiu spaudimą. Bet jokio spaudimo nėra.“
Paklaustas, ar jis vis dar nori derėtis su Iranu, D. Trumpas atsakė, kad ten vadovybė yra pasidalijusi į „nuosaikius“ ir „pamišusius“.
„Pamišėliai nori kovoti iki galo. Žinote, tai bus labai greita kova“, – teigė jis.
Naujausi komentarai