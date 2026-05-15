Donaldas Trumpas po susitikimo su Xi Jinpingu įspėja Taivaną dėl nepriklausomybės siekio

„Mes nesiekiame karų ir jei viskas liktų taip, kaip yra, manau, Kinija su tuo sutiktų“, – interviu „Fox News“ žurnalistui Bretui Baierui (Bretui Bajeriui) sakė D. Trumpas.
„Tačiau mes nenorime, kad kas nors sakytų: „Paskelbkime nepriklausomybę, nes mus remia Jungtinės Valstijos“, – pridūrė jis.
Anksčiau penktadienį JAV lyderis sakė, kad per vizitą Pekine su Kinijos prezidentu daug kalbėjo apie Taivaną.
„Prezidentas Xi ir aš daug kalbėjome apie Taivaną“, – žurnalistams prezidento lėktuve sakė D. Trumpas.
„Jis nenori matyti kovos dėl nepriklausomybės, – pridūrė jis. – Aš to nekomentavau, tiesiog jį išklausiau.“
Ketvirtadienį Xi Jinpingas JAV prezidentą įspėjo, kad klaidingi žingsniai dėl Taivano gali pastūmėti abi šalis į konfliktą.
Po iškilmingo D. Trumpo sutikimo Xi Jinpingas pareiškė, kad abi pusės „turėtų būti partnerės, o ne varžovės“, ir iš karto atkreipė dėmesį į savarankiškos demokratinės Taivano salos, kurią Pekinas laiko savo teritorija, klausimą.
„Taivano klausimas yra svarbiausias JAV ir Kinijos santykių srityje“, – tuomet pareiškė Xi Jinpingas, remiantis Kinijos valstybinės žiniasklaidos paskelbtais komentarais netrukus po derybų pradžios.
„Jei jis bus sprendžiamas netinkamai, abi šalys gali susikirsti ar net įsivelti į konfliktą, o tai stumtų visus Kinijos ir JAV santykius į itin pavojingą padėtį“, – pridūrė jis per atidarymo susitikimą, kuris truko apie dvi valandas ir 15 minučių.
Taivanas yra ilgalaikis skaudulys. JAV pripažįsta tik Pekiną, tačiau pagal vidaus įstatymus privalo tiekti ginklus Taivanui, kad šis galėtų apsiginti.
Kinija prisiekė perimti savarankišką salą ir neatmeta jėgos panaudojimo galimybės, pastaraisiais metais didindama karinį spaudimą.
Po ketvirtadienį išsakytų Xi Jinpingo komentarų Taibėjus pavadino Kiniją „vienintele rizika“ regiono taikai ir pabrėžė, kad „JAV pusė ne kartą patvirtino savo aiškią ir tvirtą paramą“.
Naujausi komentarai