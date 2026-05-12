Donaldas Trumpas socialiniuose tinkluose naktį pažėrė dešimtis sąmokslo teorijų

Prezidentas, be kita ko, paskelbė dešimtis sąmokslo teorijų ir memų, nukreiptų prieš savo oponentus.
Tai įvyko tuo metu, kai visuomenei kyla vis daugiau klausimų apie 79-erių metų respublikono sveikatą.
D. Trumpui susidūrus su ekonomikai žalinga aklaviete, kurioje atsidūrė konfliktas su Iranu, ir rengiantis vėliau antradienį išskristi į aukščiausiojo lygio susitikimą Kinijoje, naktį jo dėmesys socialiniame tinkle buvo aiškiai nukreiptas kitur.
Per vos tris valandas apie vidurnaktį D. Trumpas paskelbė daugiau nei 50 įrašų, nors tai buvo daugiausia vaizdo įrašai ir momentinės ekrano kopijos iš jo rėmėjų paskyrų, taip pat dirbtinio intelekto (DI) sukurti memai.
Dviejuose įrašuose buvęs demokratų prezidentas Barackas Obama (Barakas Obama) buvo išvadintas „išdaviku“ ir „DEMONIŠKA JĖGA“. Kituose buvo raginama suimti B. Obamą ir kitus D. Trumpo kritikus.
Daugelyje įrašų, kuriuose buvo raginama pradėti baudžiamąjį persekiojimą, buvo pažymėtas Toddo Blanche'o (Todo Blanšo), su kuriuo jais buvo pasidalyta, vardas. Šis buvęs D. Trumpo baudžiamųjų bylų advokatas neseniai buvo paskirtas laikinuoju JAV generaliniu prokuroru ir, kaip pranešama, siekia paspartinti D. Trumpo kritikų baudžiamąjį persekiojimą.
Daugelyje D. Trumpo įrašų buvo pakartotas jo melagingas teiginys, kad 2020 metų rinkimai iš jo buvo „pavogti“, įskaitant išgalvotus tvirtinimus, kad balsavimo mašinų gamintojai jam atiduotus balsus perrašė tikrajam nugalėtojui – demokratui Joe Bidenui (Džo Baidenui).
„CŽA (Centrinė žvalgybos agentūra) žinojo, ką gali šios mašinos, ir tai nuslėpė, kad galėtų kontroliuoti rinkimų rezultatus“, – rašoma viename iš jo paskyroje paskelbtų įrašų.
Jis taip pat pasidalijo mažiausiai dviem originaliais įrašais, pasirašytais „Prezidentas DJT“: viename jis mįslingai parašė, kad JAV „ketina kalbėtis“ su Kuba, o kitame – ilgesniame nei 400 žodžių – gynė brangų Linkolno memorialo veidrodinio tvenkinio renovacijos projektą.
„The Washington Post“, „ABC News“ ir „Ipsos“ neseniai atlikta apklausa parodė, kad 59 proc. respondentų mano, jog D. Trumpui trūksta protinių gebėjimų vadovauti šaliai, o 55 proc. nurodė, kad jis nėra fiziškai tam tinkamas.
D. Trumpas, vyriausias kada nors prezidentu išrinktas asmuo, tvirtina esąs puikios formos.
„Jaučiuosi taip pat, kaip ir prieš 50 metų. Tai tiesiog neįtikėtina“, – tvirtino jis pirmadienį.
Baltieji rūmai pirmadienį paskelbė, kad prezidentui gegužės 26 dieną Walterio Reedo (Volterio Rido) nacionaliniame karo medicinos centre bus atlikti kasmetiniai dantų ir medicininis patikrinimai.
Tai bus trečias toks jo patikrinimas per pusantrų metų nuo grįžimo į Baltuosius rūmus.
