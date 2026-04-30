Donaldas Trumpas vėl užsipuolė Vokietijos kanclerį dėl Irano

Antras šią savaitę D. Trumpo išpuolis prieš F. Merzą įvyko praėjus dienai po to, kai jis pareiškė svarstantis galimybę perdislokuoti dalį iš dešimčių tūkstančių Vokietijoje dislokuotų JAV karių.
„Vokietijos kancleris turėtų daugiau laiko skirti Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimui (kur jis buvo visiškai neveiksmingas!) ir savo palaužtos Šalies sutvarkymui, ypač imigracijos ir energetikos srityse“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Jis pridūrė, kad F. Merzas turėtų skirti „mažiau laiko kišimuisi į reikalus tų žmonių, kurie šalina Irano branduolinę grėsmę, taip padarydami pasaulį, įskaitant Vokietiją, saugesne vieta!“.
F. Merzas D. Trumpo pykčio taikiniu tapo po to, kai anksčiau šią savaitę pareiškė, jog Iranas „žemina“ Vašingtoną derybose dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu, kuris ką tik įžengė į trečią mėnesį, užbaigimo.
Šie JAV lyderio komentarai taip pat pasirodė kitą dieną po to, kai jis telefonu kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir tas pokalbis, pasak D. Trumpo, buvo daugiausia skirtas karo Ukrainoje, į kurią Maskvos pajėgos įsiveržė 2022 metų vasarį, užbaigimui.
D. Trumpas ilgą laiką tvirtino, kad galėtų greitai užbaigti tą karą, tačiau nepadarė didelės pažangos.
