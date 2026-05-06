Donaldas Trumpas velionį Tedą Turnerį pavadino vienu iš iškiliausiųjų transliavimo istorijoje

„Tedas Turneris, vienas iš visų laikų geriausiųjų, ką tik mirė“, – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.
„Vienas iš iškiliausiųjų transliavimo istorijoje ir mano draugas. Kada tik man jo reikėdavo, jis visada būdavo šalia, visada pasiruošęs kovoti už gerą reikalą!“ – pridūrė jis.
Būdamas 87 metų mirė T. Turneris, kuris 1980-aisiais sukūręs CNN pakeitė televizijos naujienas, trečiadienį pranešė tinklas.
„Cable News Network“ apvertė nusistovėjusias transliavimo tradicijas aukštyn kojomis, atsidavęs visą parą transliuojamoms karščiausioms naujienoms, ir pelnė pasaulinį pripažinimą nušviesdamas Persijos įlankos karą 1990–1991 metais.
Korespondentai tiesiogiai transliavo svarbius įvykius – nuo Sovietų Sąjungos žlugimo iki Kinijos susidorojimo su Tiananmenio aikštės protestais. CNN sprendimas laikyti žurnalistus Bagdade, JAV bombarduojant Irako sostinę, sustiprino tinklo, kaip nepakeičiamo naujienų šaltinio, reputaciją.
Jis taip pat išgarsėjo įspūdingais verslo sandoriais, profesionalių sporto klubų nuosavybe, santuoka su aktore Jane Fonda (Džein Fonda), vadovavimu konkurencingai buriavimo komandai, o vėliau – atsidavimu labdaros ir aplinkosaugos tikslams.
Tuo tarpu D. Trumpas, kuris savo politinę karjerą iš dalies sukūrė jam nepalankius reportažus vadindamas „melagienomis“ ir dažnai konkrečiai taikydamasis į CNN, trečiadienį taip pat pareiškė nekantriai laukiantis, kada šis televizijos tinklas pereis į naujų savininkų rankas.
Į CNN patronuojančiąją bendrovę „Warner Bros. Discovery“ yra nusitaikiusi priešiško perėmimo pasiūlymą pateikusi „Paramount Skydance“, kuriai vadovauja D. Trumpo sąjungininko milijardieriaus Larrio Ellisono (Lario Elisono) sūnus. Šiuo metu laukiama reguliavimo institucijų leidimo įgyvendinti sandorį.
„Galbūt nauji pirkėjai, nuostabūs žmonės, sugebės jam (CNN) grąžinti jo buvusį patikimumą ir šlovę“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle.
Naujausi komentarai