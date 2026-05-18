Donaldo Trumpo pasiuntinys atvyko vizito į Grenlandiją

Luizianos gubernatorius Jeffas Landry (Džefas Landris) atvyko savo pirmojo vizito šiose pareigose ir antradienį bei trečiadienį turėtų dalyvauti ekonomikos forume Grenlandijos sostinėje.
Darbdavių organizacijos „Gronlands Erhverv“ rengiamas renginys „Future Greenland“ suburs investuotojus, politikos ir verslo lyderius, siekiant paskatinti investicijas šalyje.
J. Landry vizitas vyksta po tarptautinės įtampos dėl D. Trumpo nuolatinių pretenzijų į šią teritoriją, kurios sukėlė nerimą ne tik Grenlandijoje ir Danijoje, bet ir visoje Vakarų Europoje.
J. Landry atvyko lydimas dar apie 10 žmonių ir išvažiavo penkių automobilių kolona, pranešė vietos dienraštis „Sermitsiaq“.
JAV ambasadorius Danijoje į Grenlandiją turėtų atskristi pirmadienį.
„Kartu jie susitiks su įvairiais grenlandais, kad išklausytų ir pasimokytų, siekdami išplėsti ekonomines galimybes, užmegzti ryšius ir padidinti supratimą tarp JAV ir Grenlandijos“, – teigiama JAV ambasados pranešime, atsiųstame naujienų agentūrai AFP.
D. Trumpas į šias pareigas J. Landry paskyrė gruodžio 22 dieną.
Sausį D. Trumpas atsitraukė nuo savo nuolatinių grasinimų užimti Grenlandiją, po to Kopenhaga ir Nukas surengė pirmąjį susitikimą Vašingtone.
D. Trumpas ne kartą teigė, kad JAV turi kontroliuoti Grenlandiją dėl nacionalinio saugumo sumetimų, tvirtindamas, kad jei JAV nepaims šios Arkties salos, ji atiteks Kinijai arba Rusijai.
Praėjusį antradienį Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas-Frederikas Nielsenas (Jensas Frederikas Nilsenas) pareiškė, kad teritorijos, Danijos ir JAV derybose dar nepasiektas susitarimas, nors pažangos ir būta.
