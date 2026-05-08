ES atveria kelią amerikietiško aviacinio kuro naudojimui

„Jet A“, JAV gaminamos markės aviacinis kuras, šiuo metu nenaudojamas Europoje, kurioje, kaip ir daugelyje kitų pasaulio šalių, naudojamas kuras, vadinamas „Jet A-1“.
„Galimas „Jet A“ įvedimas Europoje ar kitose pasaulio dalyse nesukeltų saugos problemų, jei jo įvedimas būtų tinkamai valdomas“, – savo naujose rekomendacijose nurodė EASA.
Dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu Hormuzo sąsiauris buvo faktiškai uždarytas, o aviacinio kuro kainos pasaulinės energetikos krizės sąlygomis smarkiai pakilo.
Daugelis oro vežėjų, ypač pigių skrydžių bendrovių, jau paskelbė apie skrydžių atšaukimus, o kai kurios paragino ES nustatyti laikinas degalų reikalavimų išimtis.
„Jet A“ užšalimo temperatūra yra aukštesnė nei „Jet A-1“, todėl šios markės kuras yra mažiau atsparus labai žemai temperatūrai ilgų skrydžių metu.
Tačiau agentūra nustatė tam tikrų jo naudojimo sąlygų ir įspėjo, kad jo įvedimas į sistemą, kurioje tradiciškai naudojamas „Jet A-1“, gali sukelti „eksploatacinę“ riziką, kai naudojamas abiejų markių kuras.
Naujausi komentarai