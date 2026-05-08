 ES atveria kelią amerikietiško aviacinio kuro naudojimui

2026-05-08 14:59
BNS inf.

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA) penktadienį atvėrė kelią galimam JAV aviacinio kuro naudojimui Europos bloke, kuris ieško būdų, kaip įveikti dėl karo Artimuosiuose Rytuose kylančią šių degalų trūkumo grėsmę.

„Jet A“, JAV gaminamos markės aviacinis kuras, šiuo metu nenaudojamas Europoje, kurioje, kaip ir daugelyje kitų pasaulio šalių, naudojamas kuras, vadinamas „Jet A-1“.

„Galimas „Jet A“ įvedimas Europoje ar kitose pasaulio dalyse nesukeltų saugos problemų, jei jo įvedimas būtų tinkamai valdomas“, – savo naujose rekomendacijose nurodė EASA.

Dėl JAV ir Izraelio karo su Iranu Hormuzo sąsiauris buvo faktiškai uždarytas, o aviacinio kuro kainos pasaulinės energetikos krizės sąlygomis smarkiai pakilo.

Daugelis oro vežėjų, ypač pigių skrydžių bendrovių, jau paskelbė apie skrydžių atšaukimus, o kai kurios paragino ES nustatyti laikinas degalų reikalavimų išimtis.

„Jet A“ užšalimo temperatūra yra aukštesnė nei „Jet A-1“, todėl šios markės kuras yra mažiau atsparus labai žemai temperatūrai ilgų skrydžių metu.

Tačiau agentūra nustatė tam tikrų jo naudojimo sąlygų ir įspėjo, kad jo įvedimas į sistemą, kurioje tradiciškai naudojamas „Jet A-1“, gali sukelti „eksploatacinę“ riziką, kai naudojamas abiejų markių kuras.

